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Los Trail Blazers ligan 5ta victoria como visitantes al vencer 132-119 a los Suns

PHOENIX (AP) — Damian Lillard anotó 25 puntos y Donovan Clingan sumó 24 para ayudar a los Trail Blazers de Portland a vencer 132-119 a los Suns de Phoenix la noche del miércoles.

Damian Lillard (0), de los Trail Blazers de Portland, lleva el balón frente a Dillon Brooks, de los Suns de Phoenix, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Damian Lillard (0), de los Trail Blazers de Portland, lleva el balón frente a Dillon Brooks, de los Suns de Phoenix, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Deni Avdija aportó 21 unidades, 12 asistencias y siete rebotes para los Trail Blazers (6-1), que han ganado cinco seguidos como visitantes.

Portland perdía por cinco tras el primer cuarto antes de superar a Phoenix 43-25 en el segundo para irse al descanso con ventaja de 72-59.

Devin Booker anotó 33 puntos, incluidos 13 de 13 desde la línea de tiros libres, para liderar a los Suns (1-5). Jalen Green añadió 22 puntos.

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FUENTE: AP

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