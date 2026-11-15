americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Seahawks vencen 21-13 a los Raiders en el debut de Fernando Mendoza como titular

LAS VEGAS (AP) — Drew Lock lanzó para 240 yardas y dos touchdowns, incluido un pase de anotación de 71 yardas que rompió el partido a Jaxon Smith-Njigba, y los Seahawks de Seattle vencieron 21-13 a Las Vegas el domingo para arruinar el debut como titular del quarterback novato de los Raiders, Fernando Mendoza.

Jaxon Smith-Njigba (11), de los Seahawks de Seattle, anota un touchdown frente a los Raiders de Las Vegas, frente al cornerback Eric Stokes (5) en la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 15 de noviembre de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher)
Jaxon Smith-Njigba (11), de los Seahawks de Seattle, anota un touchdown frente a los Raiders de Las Vegas, frente al cornerback Eric Stokes (5) en la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 15 de noviembre de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher) AP

Los Seahawks (6-4), campeones defensores del Super Bowl pero diezmados por las lesiones, que disputaban su primer partido de temporada regular en el Allegiant Stadium, han ganado tres de cuatro antes de entrar en su semana de descanso.

Las Vegas (4-6), que perdió al ala cerrada destacado Brock Bowers por una lesión en el tobillo derecho, ha perdido seis de siete.

Enfrentarse a la defensa Dark Side de Seattle, incluso en el recinto conocido como la “Estrella de la Muerte”, se perfilaba como un obstáculo exigente para Mendoza. La primera selección del draft de este año, ascendido después de que Kirk Cousins fuera traspasado el martes a Minnesota, se vio preciso al inicio al conducir a los Raiders a 10 puntos en sus primeras dos series ofensivas. Pero luego los Seahawks asfixiaron a Mendoza, capturándolo seis veces y limitándolo a 143 yardas por pase.

Mendoza se apoyó en sus piernas, corriendo seis veces para 22 yardas, incluido un acarreo diseñado de 10 yardas por el centro para cerrar la primera serie ofensiva de los Raiders.

Aunque Mendoza podría algún día convertirse en una estrella para los Raiders, Lock lo superó en el duelo mientras volvía a suplir al titular lesionado Sam Darnold. Smith-Njigba hace que prácticamente cualquier quarterback se vea bien, y terminó con ocho recepciones para 171 yardas. Su recepción profunda de touchdown a mitad del tercer cuarto le dio a los Seahawks una ventaja de 21-10.

Mendoza fue la quinta primera selección global que inició como quarterback en la Semana 10 o más tarde en la era del draft común, y ninguno de esos quarterbacks ganó su partido de debut. ___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Destacados del día

Marines de EEUU realizan ejercicios con fuego real en Guantánamo ante el jefe del Comando Sur

Marines de EEUU realizan ejercicios con fuego real en Guantánamo ante el jefe del Comando Sur

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, MANDARRIA: su hijo revela un duro conflicto familiar

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, "MANDARRIA": su hijo revela un duro conflicto familiar

Pasajeros esperan en una terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan-Washington, el 13 de noviembre de 2026, en Arlington, Virginia, luego de que las autoridades cancelaron vuelos en todo el país. (AP Foto/Tom Brenner)

Miles de vuelos cancelados mientras aerolíneas tratan de recuperarse de suspensión de vuelos en EEUU

Un vuelo de American Airlines despega del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia, después de que la Administración Federal de Aviación de EEUU suspendió vuelos a nivel nacional, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Tom Brenner)

¿Qué saber tras la suspensión nacional de vuelos en EEUU?

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter