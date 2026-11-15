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Los Rockets aplastan 147-119 a Wizards y dejan a Trae Young sin puntos por 1ra vez

WASHINGTON (AP) — Amen Thompson anotó 26 puntos y Kevin Durant sumó 25 para ayudar a los Rockets de Houston a arrollar la noche del domingo por 147-119 a los Wizards de Washington para su cuarta victoria consecutiva.

El pívot de los Rockets de Houston, Alperen Sengun (28), realiza una clavada durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Wizards de Washington, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
El pívot de los Rockets de Houston, Alperen Sengun (28), realiza una clavada durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Wizards de Washington, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Los Rockets también dejaron sin puntos a Trae Young por primera vez en su carrera en la NBA. Falló sus cinco tiros y anteriormente había anotado en cada uno de sus 511 partidos previos en su carrera con los Hawks y los Wizards.

Alperen Sengun añadió 19 puntos, además de ocho asistencias y ocho rebotes, para los Rockets, que lograron su cifra más alta de puntos en la temporada.

Alex Sarr consiguió 24 puntos y AJ Dybantsa agregó 16 por los Wizards. Dybantsa tuvo 6 de 18 en tiros de campo. Los Wizards han perdido ahora siete partidos seguidos tras un inicio de temporada de 4-3. Su última victoria fue el 2 de noviembre contra el Magic.

Washington intercambió ventajas con Houston durante el primer cuarto, pero unos dominantes segundos y terceros cuartos de los Rockets allanaron el camino para la victoria por paliza.

Houston lanzó para 56,5% de campo en la primera mitad y encestó 10 de sus 20 intentos de triples.

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