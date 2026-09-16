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Los Reales vencen 5-2 a los Astros y Houston queda empatado con Texas en el liderato

HOUSTON (AP) — John Rave conectó un jonrón de dos carreras, Michael Massey añadió un cuadrangular en solitario y los Reales de Kansas City vencieron 5-2 a Houston 5-2 la noche del miércoles, lo que dejó a los Astros empatados en el primer lugar con los Rangers de Texas en la División Oeste de la Liga Americana.

Michael Massey, derecha, de los Reales de Kansas City, batea un jonrón mientras Yainer Diaz, izquierda, receptor de los Astros de Houston observa durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Houston. (AP F oto/David J. Phillip)
Michael Massey, derecha, de los Reales de Kansas City, batea un jonrón mientras Yainer Diaz, izquierda, receptor de los Astros de Houston observa durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Houston. (AP F oto/David J. Phillip) AP

Los Astros tienen el criterio de desempate sobre los Rangers, con ambos equipos en 76-76, pero es la primera vez desde el 24 de agosto que Houston no está solo en el primer puesto. El equipo que no gane la división aún podría llegar a los playoffs como comodín.

El sexto jonrón de Rave llegó en la cuarta entrada ante el abridor de los Astros, el dominicano Cristian Javier (2-6).

Massey abrió una octava entrada de tres carreras con su 12do jonrón de la temporada y su tercer hit de la noche. Después de que los Reales anotaran otra carrera por un error de tiro del jardinero derecho Jorge Barrosa, Carter Jensen cerró el episodio con un doble productor.

Daniel Lynch IV (6-5) permitió dos imparables y ponchó a tres en cinco entradas sin permitir carreras. Craig Kimbrel sorteó un sencillo con un out en la sexta para completar una entrada en blanco.

Nolan Hoffman permitió sencillos a dos de los tres bateadores que enfrentó en la séptima entrada, pero Anthony Gose terminó con la amenaza al ponchar al bateador emergente boricua Nelson Velazquez y lograr que Daulton Varsho elevara para out.

El dominicano Jeremy Peña se fue de 4-3 con un doble; fue su segundo juego consecutivo de tres hits para Houston. El dominicano Yainer Diaz conectó un jonrón en la novena entrada.

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