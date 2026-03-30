Los Reales aprovechan dos jonrones sorpresivos y vencen 3-1 a los Mellizos

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En el primer juego en el Kauffman Stadium desde que los Reales acercaron las cercas entre 8 y 10 pies, las cuatro carreras se anotaron con jonrones. Sin embargo, los tres cuadrangulares también habrían salido del parque con las dimensiones anteriores.

Kris Bubic (1-0) se acreditó la victoria por Kansas City. Permitió una carrera con dos hits en seis entradas. John Schreiber lanzó la novena para conseguir su primer salvamento.

Simeon Woods Richardson (0-1) cargó con la derrota por los Mellizos.

Tanto Woods Richardson como Bubic fueron efectivos, aunque ninguno estuvo brillante. Woods Richardson permitió apenas dos carreras, pero con cinco hits. Bubic otorgó tres bases por bolas. Ambos abridores permitieron corredores en base en todas las entradas salvo una.

Bubic fue el tercer abridor consecutivo de los Reales en lanzar al menos seis entradas permitiendo una carrera o menos, después de que Michael Wacha no admitiera carreras en seis entradas el sábado y Seth Lugo hiciera lo propio en seis episodios y un tercio el domingo.

Por los Mellizos, el puertorriqueño Víctor Caratini de 3-0.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García bateó de 4-2 y Salvador Pérez de 4-1. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP