americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Reales aprovechan dos jonrones sorpresivos y vencen 3-1 a los Mellizos

KANSAS CITY, Missouri (AP) — Los Reales de Kansas City aprovecharon jonrones de Kyle Isbel e Isaac Collins, dos bateadores que no son conocidos por su poder, para derrotar 3-1 a los Mellizos de Minnesota en un día inusualmente cálido, ante un lleno de 39.320 aficionados, en el juego inaugural en casa de Kansas City. La temperatura al primer lanzamiento fue de casi 30 grados Celcius.

En el primer juego en el Kauffman Stadium desde que los Reales acercaron las cercas entre 8 y 10 pies, las cuatro carreras se anotaron con jonrones. Sin embargo, los tres cuadrangulares también habrían salido del parque con las dimensiones anteriores.

Kris Bubic (1-0) se acreditó la victoria por Kansas City. Permitió una carrera con dos hits en seis entradas. John Schreiber lanzó la novena para conseguir su primer salvamento.

Simeon Woods Richardson (0-1) cargó con la derrota por los Mellizos.

Tanto Woods Richardson como Bubic fueron efectivos, aunque ninguno estuvo brillante. Woods Richardson permitió apenas dos carreras, pero con cinco hits. Bubic otorgó tres bases por bolas. Ambos abridores permitieron corredores en base en todas las entradas salvo una.

Bubic fue el tercer abridor consecutivo de los Reales en lanzar al menos seis entradas permitiendo una carrera o menos, después de que Michael Wacha no admitiera carreras en seis entradas el sábado y Seth Lugo hiciera lo propio en seis episodios y un tercio el domingo.

Por los Mellizos, el puertorriqueño Víctor Caratini de 3-0.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García bateó de 4-2 y Salvador Pérez de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Destacados del día

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

Una gasolinera en Alameda, California, el 23 de marzo del 2026. (AP foto/Terry Chea)

El alza de la gasolina golpea doble a los choferes de UBER

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas, el 15 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Havana)

España cierra espacio aéreo a aviones de EEUU implicados en la guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter