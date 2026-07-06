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Los Reales aplastan 15-1 a los Filis mientras Cristopher Sánchez permite 9 carreras limpias

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El venezolano Salvador Pérez, Luke Maile, Lane Thomas y Tyler Tolbert conectaron jonrones, y los Reales de Kansas City castigaron el lunes al estelar de los Filis, Cristopher Sánchez, de República Dominicana, con nueve carreras limpias —la peor cifra de su carrera— en una victoria 15-1 sobre Filadelfia.

Starling Marte (0), de los Reales de Kansas City, reacciona cerca de Bryson Stott (5), segunda base de los Filis de Filadelfia, después de batea un doble productor durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el lunes 6 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley)
Starling Marte (0), de los Reales de Kansas City, reacciona cerca de Bryson Stott (5), segunda base de los Filis de Filadelfia, después de batea un doble productor durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el lunes 6 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley) AP

Los Reales (36-54) anotaron en cada entrada y lograron un máximo de la temporada de 15 carreras con 22 imparables. Tyler Tolbert tuvo el primer juego de cinco hits de su carrera.

Noah Cameron (5-6) permitió una carrera con seis imparables, otorgó cinco bases por bolas y ponchó a siete en cinco entradas.

Los Filis anotaron en la parte alta de la primera, pero quedaron maniatados el resto del camino.

Sánchez (10-4), de 29 años, cedió seis carreras en la primera, igualando su peor actuación de la temporada, registrada el 23 de abril ante los Cachorros. Permitió 12 hits y registró una base por bolas y un ponche, mientras su efectividad subió a 2,62.

En la parte baja de la primera, Bobby Witt Jr. anotó por elección del fildeador cuando los Filis no pudieron completar una doble matanza para terminar la entrada.

Los siguientes tres bateadores de los Reales conectaron sencillos antes de que Luke Maile siguiera con un jonrón de tres carreras.

Pérez aumentó el sufrimiento de Sánchez con su onceavo jonrón en la segunda. Fue el cuadrangular 314 de su carrera.

El bateador designado de Filadelfia, Kyle Schwarber, quien lidera las Grandes Ligas con 30 jonrones, fue expulsado en la sexta entrada por discutir una decisión de swing contenido tras su tercer ponche.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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