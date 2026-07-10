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Los Reales activan a Vinnie Pasquantino de la lista de lesionados tras fractura de muñeca

BALTIMORE (AP) — Los Reales de Kansas City activaron al primera base Vinnie Pasquantino de la lista de lesionados el viernes, después de que se perdiera más de tres semanas por una fractura del hueso ganchoso derecho.

Vinnie Pasquantino, de los Reales de Kansas City, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el martes 19 de agosto de 2025, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
Vinnie Pasquantino, de los Reales de Kansas City, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el martes 19 de agosto de 2025, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Pasquantino no estuvo en la alineación de Kansas City para el primer juego de una serie de tres partidos contra los Orioles de Baltimore. El mánager Matt Quatraro indicó que Pasquantino estaba disponible para batear como emergente.

Pasquantino sufrió la lesión en la muñeca el 13 de junio, cuando su mano hizo contacto con la pelota durante un swing. En ese momento, los Royals anticiparon que podría perderse hasta seis semanas.

“Se fijó su objetivo muy temprano de regresar antes del receso del Juego de Estrellas, y tuvo que trabajar muy duro para llegar hasta aquí”, comentó Quatraro.

El jugador de 28 años se fue de 11-4, con tres bases por bolas y una carrera impulsada, en tres juegos de rehabilitación esta semana con Triple-A Omaha. Señaló que su mano se siente normal y que no quedaba mucha molestia.

“Por eso lo hacemos. Se lo debo a mis compañeros, a la organización, a los aficionados, a todos, hacer lo que pueda para volver lo antes posible. Así es como afronto estas cosas. Obviamente no lo haríamos si yo no me sintiera cómodo y si ellos no se sintieran cómodos”, expresó Pasquantino.

Pasquantino batea para .224 con seis jonrones y 32 carreras impulsadas esta temporada. Hace un año, estableció máximos de su carrera en jonrones (32) y carreras impulsadas (113), al liderar a Kansas City en ambas categorías.

“Tuve mucho tiempo para pensar en lo que pasó en la primera mitad. Creo que hicimos algunos buenos ajustes a lo que estamos haciendo, pero al final del día, tienes que poner números”, manifestó Pasquantino.

Los Reales también llamaron desde Omaha al derecho Eli Morgan y enviaron a Omaha al jardinero Kameron Misner y al lanzador dominicano José Cuas. Misner bateó para .220 con cuatro carreras impulsadas en 18 juegos. Cuas tuvo marca de 0-0 con efectividad de 2,84 en cinco apariciones como relevista.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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