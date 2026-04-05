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Los Rays ansían volver al Tropicana Field para el primer juego desde que un huracán dañó el techo

Una multitud con entradas agotadas acudirán al renovado Tropicana Field el lunes para presenciar a los Rays de Tampa Bay, por primera vez en 18 meses y medio.

ARCHIVO - Foto del 10 de octubre del 2024, muestra los daños al techo del Tropicana Field tras el paso del huracán Milton. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 10 de octubre del 2024, muestra los daños al techo del Tropicana Field tras el paso del huracán Milton. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) AP

El peculiar estadio, con el techo inclinado y sus pasarelas únicas, fue sometido a importantes reparaciones después de que el huracán Milton atravesó el centro de St. Petersburg el 9 de octubre de 2024 y causó daños considerables.

Los fuertes vientos arrancaron secciones del techo original, lo que permitió que la lluvia cayera dentro del recinto del estadio durante meses. El agua provocó moho y daños en los sistemas eléctricos, de sonido y de transmisión.

En un inicio se pensó que los Rays nunca volverían a jugar otro partido en el único parque de pelota al que habían llamado hogar desde el debut de la franquicia en 1998. En cambio, se gastaron casi 60 millones de dólares para reemplazar el techo y reconstruir el Tropicana.

Mientras su estadio era renovado, los Rays disputaron sus partidos como locales de 2025 al otro lado de la bahía, en el Steinbrenner Field en Tampa —la sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees de Nueva York.

El nuevo techo se instaló en agosto pasado, y el panel final se colocó el 21 de noviembre. Además, modernizaron los palcos de lujo y la pantalla de video del estadio. El estadio cuenta con nuevo césped artificial, asientos del club detrás del home, alfombra y casilleros nuevos en el clubhouse, y nuevo piso en la terraza del jardín.

“Creo que los muchachos están entusiasmados, y con razón”, comentó el mánager de los Rays, Kevin Cash, sobre el regreso del equipo a casa. “Nuestra organización ha trabajado increíblemente duro, y también la ciudad y el condado, para ponerlo de nuevo a punto. Pasé por ahí brevemente; no podría estar más impresionado con cómo se ve, y estoy emocionado de ver a nuestros aficionados. Creo que nuestros muchachos van a valorar simplemente tener a nuestros aficionados en el estadio, animándonos en nuestro día inaugural”.

Será la 20ma temporada consecutiva en la que los Rays agotan las entradas para su juego inaugural en casa, excluyendo 2020, cuando no se permitió el ingreso de aficionados al estadio debido a la pandemia de COVID-19.

“Estoy muy emocionado de volver al Trop”, manifestó el relevista Griffin Jax, quien se unió al equipo en julio pasado. “Siempre disfruto ir allí como visitante. Será genial ver todas las nuevas renovaciones y mejoras que hicieron en el camino. Lo hemos visto unas cuantas veces al pasar y viendo fotos y cosas. Se ve increíble. Será bueno estar de vuelta en nuestra casa”.

Después de pasar una temporada jugando en un parque de ligas menores, los Rays esperan con ganas regresar a las comodidades de las Grandes Ligas.

“Fue difícil”, dijo Jax sobre jugar en el Steinbrenner Field. “No creo que nadie espera jugar en una situación así. Es una de esas cosas en las que tienes que hacer cualquier ajuste que puedas y prepararte para jugar porque esa noche todavía hay béisbol por jugar. La situación no es buena. El ambiente no fue fantástico, pero sigue siendo béisbol. Simplemente tienes que adaptarte. Yo solo estuve allí dos meses. Un reconocimiento para todos estos muchachos que estuvieron allí todo un año, porque no fue lo ideal”.

Es posible que el Tropicana Field no sea el hogar de los Rays por mucho más tiempo. Los Rays tienen un contrato de arrendamiento para jugar allí al menos hasta la temporada 2028, pero el nuevo grupo propietario del equipo podría irse a un nuevo parque de pelota que se construiría en Tampa, a la sombra del complejo de entrenamientos de primavera de los Yankees y al otro lado de la calle del Raymond James Stadium, hogar de los Buccaneers de Tampa Bay de la NFL.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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