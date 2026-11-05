Los principales hitos de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

ARCHIVO - Foto del 4 de julio del 2004, el entrenador de Portugal Luiz Felipe Scolari acompaña a Cristiano Ronaldo a recoger su medalla de subcampeón tras perder la final de la Eurocopa ante Grecia. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) AP

Considerado ampliamente como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el delantero de 41 años anunció el jueves el fin de su carrera con la selección nacional.

A continuación, un repaso a los hitos que definieron los 23 años de carrera de Cristiano con Portugal.

20 de agosto de 2003: Debuta con Portugal a los 18 años en una victoria 1-0 en el encuentro amistoso ante Kazajistán.

12 de junio de 2004: Anota su primer gol internacional en una derrota por 2-1 ante Grecia en el partido inaugural del Campeonato Europeo. La fecha también marcó su primera aparición en un torneo importante de selecciones absolutas.

17 de junio de 2006: Marca su primer gol en un Mundial al convertir un penal en la victoria de Portugal por 2-0 sobre Irán en el torneo en Alemania.

6 de febrero de 2007: Debuta como capitán de Portugal en un amistoso contra Brasil.

16 de octubre de 2012: Llega a 100 partidos con la selección de Portugal en un empate 1-1 con Irlanda del Norte en la eliminatoria al Mundial.

6 de septiembre de 2013: Anota su primer triplete internacional en una victoria por 4-2 sobre Irlanda del Norte en la eliminatoario al Mundial.

5 de marzo de 2014: Llega a 49 goles y se convierte en el máximo goleador histórico de Portugal con un doblete en la victoria 5-1 en el amistoso contra Camerún. Son dos más que Pauleta en ese momento.

18 de junio de 2016: Se convierte en el jugador con más partidos disputados con Portugal al llegar a 128 encuentros en un partido contra Austria en la Eurocopa 2016, superando a Luís Figo.

10 de julio de 2016: Gana su primer título internacional absoluto con la selección tras una victoria por 1-0 en la prórroga sobre Francia en la final de la Euro. Cristiano Ronaldo fue sustituido temprano en el partido tras lesionarse.

15 de junio de 2018: Anota su primer triplete en un Mundial en un empate 3-3 con España en el partido inaugural de Portugal en el torneo en Rusia.

9 de junio de 2019: Ayuda a Portugal a ganar la primera edición de la Liga de Naciones con una victoria por 1-0 sobre Países Bajos en la final.

8 de septiembre de 2020: Alcanza la cifra de 100 goles internacionales en la victoria por 2-0 sobre Suecia en la Liga de Naciones. Ese día también anotó su gol número 101.

15 de junio de 2021: Se conviete en el máximo goleador en solitario de la Eurocopa al superar los nueve goles de Michel Platini con un doblete contra Hungría.

1 de septiembre de 2021: Bate el récord de goles internacionales masculinos al superar los 109 del iraní Ali Daei con dos goles en los minutos finales en la victoria por 2-1 sobre Irlanda.

24 de noviembre de 2022: Se convierte en el primer hombre en marcar en cinco Mundiales al convertir un penal contra Ghana en la victoria por 3-2.

23 de marzo de 2023: Se convierte en el jugador masculino con más partidos internacionales al disputar su encuentro número 197 contra Liechtenstein, superando la marca del kuwaití Bader Al-Mutawa.

20 de junio de 2023: El primer hombre en alcanzar 200 partidos internacionales en una victoria por 1-0 en Islandia. Anota el gol del triunfo.

18 de junio de 2024: Se convierte en el primer jugador en participar en seis Eurocopas, de titular en la victoria de Portugal por 2-1 sobre la República Checa.

8 de junio de 2025: Ayuda a Portugal a ganar su segundo título de la Liga de Naciones al marcar en la final 2-2 contra España. Portugal gana 5-3 en la tanda de penaltis.

23 de junio de 2026: Se convierte en el primer hombre en marcar en seis Mundiales tras lograr un doblete en la goleada 5-0 contra Uzbekistán. Ese mismo día supera a Eusébio como máximo goleador de Portugal en los Mundiales, al llegar a 10.

30 de septiembre de 2026: Abandona la concentración de la selección tras un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus.

19 de octubre de 2026: La federación portuguesa anuncia una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección.

5 de noviembre de 2026: Anuncia su retiro internacional tras una carrera que incluyó 234 partidos y 146 goles, récords en mundiales en el fútbol masculino.

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FUENTE: AP