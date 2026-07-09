Los precios de viviendas en EEUU alcanzan récord mientras caen ventas y suben hipotecas

Las ventas de viviendas existentes cayeron un 2,4% el mes pasado respecto de mayo, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,09 millones de unidades, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas aumentaron un 2,8% en comparación con junio del año pasado.

El recuento más reciente de ventas quedó por debajo del ritmo de aproximadamente 4,21 millones que esperaban los economistas, según FactSet.

Las ventas de viviendas se han mantenido en su mayoría cerca de un ritmo anual de 4 millones desde 2023, muy por debajo de la norma histórica, que se acerca más a 5,2 millones.

Las ventas han seguido lentas, ya que las tasas hipotecarias han tendido mayormente al alza en los meses transcurridos desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán. Las expectativas de una inflación más alta en medio del aumento de los precios del petróleo han elevado los rendimientos de los bonos a largo plazo que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios, lo que ha hecho subir las tasas. Aun así, las tasas hipotecarias se mantienen por debajo de donde estaban hace un año.

Pese a las ventas deslucidas, los precios de la vivienda siguieron subiendo a nivel nacional el mes pasado. El precio medio de venta aumentó un 1,8% en junio respecto de un año antes, hasta 440.600 dólares, un máximo histórico en datos que se remontan a 1999, indicó la asociación. Los precios de la vivienda han subido en términos interanuales durante 36 meses consecutivos.

Los compradores primerizos representaron el 33% de las compras de vivienda el mes pasado, frente al 35% de mayo y por encima del 30% de junio del año pasado. Históricamente, han constituido el 40% de las ventas de viviendas.

“Sin duda, la falta de poder adquisitivo es un gran desafío para las personas que quieren convertirse en propietarios, y esa es la razón por la que necesitamos más oferta”, declaró Lawrence Yun, economista jefe de la asociación.

El mercado de la vivienda está en un bache desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas previamente ocupadas se mantuvieron esencialmente estables el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años.

Durante la primera mitad de este año, las ventas ajustadas estacionalmente de viviendas existentes apenas suben un 0,7% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Años de precios en aumento, especialmente al inicio de esta década, cuando las bajas tasas hipotecarias alimentaron una fiebre de compras, han dejado a mucha gente sin poder comprar casa. Y una escasez crónica de viviendas en venta a nivel nacional, debida en parte a la baja construcción de viviendas nuevas en años recientes, ha contribuido a sostener los precios incluso en medio de la caída de ventas.

Muchas de las viviendas compradas el mes pasado probablemente quedaron bajo contrato en abril y mayo, cuando la tasa promedio de una hipoteca a 30 años osciló entre el 6,23% y el 6,53% —el nivel más alto desde finales de agosto—, según el comprador de hipotecas Freddie Mac.

Quienes pueden permitirse comprar con las tasas hipotecarias actuales o pagar todo en efectivo probablemente tengan condiciones favorables en muchos mercados. En junio, los precios medios cayeron un 2,5% respecto de un año antes, el descenso interanual más pronunciado en datos que se remontan a 2017, según Realtor.com.

Aun así, las tendencias de precios varían ampliamente a nivel regional y local. Por ejemplo, desde su máximo en 2022 de 449.000 dólares, los precios de lista han bajado un 7,3% en el Oeste y un 3,5% en el Sur, pero han subido un 10% en el Medio Oeste y un 12,6% en el Noreste, según Realtor.com.

Mientras tanto, quienes buscan vivienda tienen más casas en el mercado para elegir que en esta misma época del año pasado, aunque los niveles de inventario siguen muy por debajo de las normas históricas.

Había 1,56 millones de viviendas sin vender al final del mes pasado, un 0,6% menos que en mayo y un 1,3% más que en junio del año pasado, informó la asociación. Eso sigue estando muy por debajo de los aproximadamente 2 millones de viviendas en venta que eran típicos antes de la pandemia de COVID-19.

El inventario al cierre de junio equivale a una oferta para 4,6 meses al ritmo actual de ventas. Tradicionalmente, una oferta de cinco a seis meses se considera un mercado equilibrado entre compradores y vendedores.

“Necesitamos ver un crecimiento del 30%-40% en el inventario", indicó Yun. "No estamos viendo eso, así que el inventario sigue siendo relativamente ajustado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP