Los Piratas vencen 4-2 a los Medias Blancas y logran su 3ra victoria consecutiva

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Esmerlyn Valdez, de los Piratas de Pittsburgh, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón solitario en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Rafael Flores Jr. añadió un sencillo productor de una carrera para ayudar a los Piratas a ganar por octava vez en 10 juegos y volver a colocarse en .500.

Pittsburgh utilizó a ocho lanzadores para propinarles a los Medias Blancas su segunda derrota seguida y la séptima en sus últimos 10. Chicago (75-70), líder de la División Central de la Liga Americana, mantuvo una ventaja de dos juegos sobre Cleveland, que perdió en Baltimore.

Las bancas y los bullpens se vaciaron en el séptimo rollo, pero el orden se restableció rápidamente.

El dominicano Yohan Ramírez, el sexto lanzador de Pittsburgh, entró y consiguió que el cubano Miguel Vargas bateara para una doble matanza que puso fin a la entrada con la casa llena y los Piratas arriba 4-1. Sam Antonacci le dio un codazo a Brandon Lowe en segunda base cuando se incorporaba tras su barrida, lo que desató el altercado.

El sencillo dentro del cuadro impulsor de Antonacci había remolcado la primera carrera de Chicago.

El toletero de los Medias Blancas Munetaka Murakami conectó su 31er jonrón en la octava para recortar la diferencia a 4-2, pero se ponchó en sus dos primeras apariciones en el plato, extendiendo su racha de ponches a ocho apariciones consecutivas. Murakami recibió un pelotazo de Gregory Soto en su tercer turno.

El abridor de los Pirates, Lake Bachar, consiguió los primeros cinco outs. Brandon Eisert (3-2) lo relevó con 2 1/3 entradas sin permitir hits, ponchando a cinco, para llevarse la victoria. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP