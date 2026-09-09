americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Piratas vencen 4-2 a los Medias Blancas y logran su 3ra victoria consecutiva

CHICAGO (AP) — El novato dominicano Esmerlyn Valdez conectó un jonrón solitario, el también jugador de primer año Konnor Griffin pegó un sencillo productor de dos carreras en la séptima entrada de tres anotaciones de Pittsburgh y los Piratas resistieron para vencer 4-2 a los Medias Blancas de Chicago la noche del miércoles, para su tercera victoria consecutiva.

Esmerlyn Valdez, de los Piratas de Pittsburgh, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón solitario en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Esmerlyn Valdez, de los Piratas de Pittsburgh, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón solitario en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Rafael Flores Jr. añadió un sencillo productor de una carrera para ayudar a los Piratas a ganar por octava vez en 10 juegos y volver a colocarse en .500.

Pittsburgh utilizó a ocho lanzadores para propinarles a los Medias Blancas su segunda derrota seguida y la séptima en sus últimos 10. Chicago (75-70), líder de la División Central de la Liga Americana, mantuvo una ventaja de dos juegos sobre Cleveland, que perdió en Baltimore.

Las bancas y los bullpens se vaciaron en el séptimo rollo, pero el orden se restableció rápidamente.

El dominicano Yohan Ramírez, el sexto lanzador de Pittsburgh, entró y consiguió que el cubano Miguel Vargas bateara para una doble matanza que puso fin a la entrada con la casa llena y los Piratas arriba 4-1. Sam Antonacci le dio un codazo a Brandon Lowe en segunda base cuando se incorporaba tras su barrida, lo que desató el altercado.

El sencillo dentro del cuadro impulsor de Antonacci había remolcado la primera carrera de Chicago.

El toletero de los Medias Blancas Munetaka Murakami conectó su 31er jonrón en la octava para recortar la diferencia a 4-2, pero se ponchó en sus dos primeras apariciones en el plato, extendiendo su racha de ponches a ocho apariciones consecutivas. Murakami recibió un pelotazo de Gregory Soto en su tercer turno.

El abridor de los Pirates, Lake Bachar, consiguió los primeros cinco outs. Brandon Eisert (3-2) lo relevó con 2 1/3 entradas sin permitir hits, ponchando a cinco, para llevarse la victoria.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Amigo de El Cangrejo habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

Amigo de "El Cangrejo" habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por su propio régimen

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por "su propio régimen"

NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA: emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

"NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA": emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter