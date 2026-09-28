Los Padres esperan aprovechar la energía de su ruidosa afición al recibir a los Cachorros

El abridor de los Padres de San Diego, Walker Buehler (centro), realiza un lanzamiento hacia Corbin Carroll, de los Diamondbacks de Arizona (tercero desde la izquierda), durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el sábado 26 de septiembre de 2026 en San Diego. (Foto AP/Karl Anderson) AP

Los jugadores, el estadio y la ronda de playoffs son distintos ahora. Pero los dominicanos Fernando Tatis Jr., Manny Machado y los Padres esperan volver a aprovechar esa energía en casa cuando abran una Serie de Comodines contra el principal candidato al Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la Liga Nacional, Pete Crow-Armstrong, Alex Bregman y los Cachorros, a partir de la noche del martes en un Petco Park lleno y ensordecedor.

Desde el punto de vista de los Padres, esto es mucho mejor que el año pasado, cuando perdieron 2-1 ante los Cachorros en la ronda de comodines en el Wrigley Field de Chicago.

Los Padres, cuartos preclasificados, serán anfitriones de todos los juegos en la serie al mejor de tres contra los Cachorros, quintos en la siembra. El ganador se enfrentará a los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la División Central de la Liga Nacional, en una Serie Divisional al mejor de cinco.

Los Padres tuvieron 66 llenos y su asistencia total de 3.347.081 esta temporada fue la segunda más alta de las Grandes Ligas, detrás de los rivales Dodgers de Los Ángeles, con 4.034.219.

“Es genial. Es agradable sentir a 45.000 personas detrás de ti, agitando las toallas amarillas”, comentó el lunes el mánager novato Craig Stammen. “Es simplemente una buena sensación cuando sales y anuncian las alineaciones y estamos en casa. No hay abucheos y toda la afición está con nosotros y no en contra”.

Está previsto que el zurdo de Chicago Matthew Boyd (10-5, 3,91 de efectividad) y el derecho de los Padres Michael King (12-10, 3,21) abran la noche del martes.

Algunas grandes estrellas

Crow-Armstrong, quien creció en el área de Los Ángeles, reforzó su candidatura al MVP de la Liga Nacional al convertirse en el primer jugador de los Cachorros en unirse al club 40-40, con 45 jonrones y 41 bases robadas.

Machado conectó 30 jonrones por octava vez en su carrera en las Grandes Ligas y por cuarta vez en sus ocho temporadas en San Diego.

Tatis tuvo una incomprensible sequía de jonrones al inicio de la temporada: necesitó hasta su juego número 56, en Washington el 30 de mayo, para conectar el primero. Ahora suma su cuarta temporada de 25 cuadrangulares y tiene 38 bases robadas. Sigue realizando atrapadas espectaculares robando vuelacercas en el jardín derecho, como la que le negó a Francisco Lindor un grand slam ante los Mets de Nueva York el 18 de agosto. Tatis conectó dos jonrones en ese juego.

El enfrentamiento

Los Cachorros dominaron a San Diego 5-1 en la serie de la temporada, incluida la peor derrota de la historia de los Padres: 23-3 en el Wrigley Field el 1 de julio, cuando Chicago conectó ocho jonrones.

Pero los Padres le dieron la vuelta después del receso del Juego de Estrellas, con marca de 43-23 —la segunda mejor de las Grandes Ligas— para asegurar su tercera clasificación consecutiva a la postemporada, récord del club, y, con 91-71, su tercera temporada seguida con 90 victorias.

“Creo que estamos funcionando a pleno”, manifestó King. “Creo que en los últimos dos meses, dos meses y medio, la ofensiva posiblemente ha sido la mejor del béisbol. Nos hemos consolidado de verdad como rotación abridora, y el bullpen obviamente es una pieza fuerte. Creo que, cuando nos miras, realmente no tenemos muchas debilidades.

“Creo que estamos muy confiados en lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, y estamos muy contentos de que este sea el momento en que nos encendimos, y simplemente tenemos que mantenerlo durante toda esta postemporada”.

Actualización sobre Alex Bregman

Bregman se fue de 4-4 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas como bateador designado el domingo, en su segundo juego desde que regresó tras una lesión aterradora.

Bregman fildeó roletazos en la tercera base durante el entrenamiento del lunes, pero el mánager Craig Counsell no está seguro de cuándo volverá a la tercera base.

“Aún no he tomado una decisión al respecto”, señaló Counsell. “Creo que hoy fue un día mucho mejor que, más o menos, cómo se veía en Tampa. Creo que es una señal de cómo se siente en general. Las fracturas no han sanado. Ya sabes, es cómo se siente, en términos de dolor y cosas así. Al moverse, la hinchazón, como que es mucho menor. Todavía tiene fracturas en la cara y creo que eso es lo que tenemos que sopesar”.

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FUENTE: AP