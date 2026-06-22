americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los novatos Wetherholt y Church impulsan a los Cardenales en un apretado 3-2 ante Arizona

SAN LUIS (AP) — Los novatos JJ Wetherholt y Nathan Church conectaron dos hits cada uno, lo que impulsó la noche del lunes a los Cardenales de San Luis a una victoria por 3-2 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Alec Burleson, de los Cardenales de San Luis, se enfila a primera después de batear un sencillo productor en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Diamondbacks de Arizona, el lunes 22 de junio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Alec Burleson, de los Cardenales de San Luis, se enfila a primera después de batear un sencillo productor en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Diamondbacks de Arizona, el lunes 22 de junio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Andre Pallante (9-4) permitió seis hits y una carrera en seis entradas para asegurar el triunfo.

Pallante ha conseguido victorias en sus últimas cuatro aperturas y ha permitido dos carreras o menos en cinco de sus últimos seis juegos. San Luis ha ganado los cinco de esos partidos.

Riley O'Brien, el quinto lanzador de los Cardenales, logró su décimo noveno salvamento en 23 oportunidades al encargarse de la novena entrada.

Merrill Kelly (5-7), de Arizona, lanzó seis entradas, en las que permitió tres carreras con siete hits.

El dominicano Ketel Marte y Corbin Carroll conectaron dos hits cada uno por Arizona.

San Luis tomó ventaja de 1-0 en la tercera entrada gracias a un sencillo dentro del cuadro con un out de Alec Burleson, que remolcó a Nathan Church.

Los Cardenales ampliaron su ventaja a 3-0 con un elevado de sacrificio de Blaze Jordan en el cuarto episodio de dos carreras. Luego, Church conectó un sencillo productor al jardín central corto, que llevó al plato a Masyn Winn.

El ex jugador de Cardenales Nolan Arenado hizo su primera aparición en San Luis, donde jugó cinco temporadas, desde que fue traspasado en enero.

Arenado impulsó una carrera con un rodado en la sexta.

La segunda carrera de los Diamondbacks llegó con un jonrón de Tommy Troy en la séptima entrada ante el relevista Ryne Stanek.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, en esa ciudad el 9 de octubre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Renuncia superintendente escolar de Los Ángeles en medio de investigación federal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter