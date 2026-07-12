Los Mets llegan al receso del Juego de Estrellas con su peor primera mitad en 31 años

Francisco Lindor, campocorte de los Mets de Nueva York, se lanza para tratar de tomar una pelota bateada por Romy Gonzalez, de los Medias Rojas de Boston, lo que permitió que Ceddanne Rafaela llegara a segunda base durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 12 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith) AP

El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor jugó mal un roletazo que podía terminar el partido para una posible doble matanza y cometió un error que encendió la remontada de Boston en una victoria de 3-2 en 10 entradas sobre los Mets el domingo.

Nueva York perdió por 16ta vez en 22 juegos y, con marca de 40-57, igualó su peor registro de la temporada al quedar 17 juegos por debajo de .500. Los Mets no habían estado 17 por debajo en el receso del Juego de Estrellas desde que iban 25-44 en 1995, cuando el inicio de la temporada se retrasó hasta finales de abril por la huelga de los jugadores. Están 17 por debajo en el receso en una temporada completa por primera vez desde 1993, cuando comenzaron 27-60 y terminaron 59-103.

“Creo que todos entienden lo que tiene que pasar de cara a la segunda mitad. Hay un béisbol más limpio y mejor que debemos jugar. Todos cargamos con una parte de la responsabilidad. Esta organización, la afición, merecen un béisbol mejor”, afirmó el mánager interino Andy Green, quien cayó a 6-10 desde que asumió el cargo en lugar del venezolano Carlos Mendoza el 26 de junio.

Nueva York desperdició siete entradas en blanco del novato Zach Thornton y un par de carreras impulsadas de Lindor en apenas su segundo juego de dos imparables desde su regreso de la lista de lesionados.

El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, hizo hincapié en evitar carreras y en una ofensiva más ingeniosa, mientras traspasaba a Brandon Nimmo y Jeff McNeil y permitía que Pete Alonso, líder histórico de jonrones de la franquicia, y el cerrador boricua Edwin Díaz se marcharan como agentes libres.

Nueva York ocupa el 12do puesto en la Liga Nacional con 398 carreras y rara vez ha presentado su alineación óptima. Lindor, el venezolano Francisco Alvarez, el dominicano Jorge Polanco, Marcus Semien y el cubano Luis Robert Jr. —todos titulares en el día inaugural— han acumulado 259 juegos perdidos en conjunto.

El dominicano Juan Soto, el único representante de los Mets en el Juego de Estrellas, estuvo fuera 15 juegos en abril por una distensión en el cuádriceps izquierdo. Bo Bichette, firmado en enero para jugar en tercera base, batea para .255 —39 puntos porcentuales por debajo de su promedio de por vida al entrar al año—. Fue titular en los primeros 94 juegos antes de quedar relegado a bateador emergente este fin de semana debido a molestias en las piernas.

Los lanzadores de los Mets tienen una efectividad de 4,27, casi un cuarto de carrera más alta que la marca de 4,03 del año pasado. El abridor del día inaugural el dominicano Freddy Peralta, adquirido de Milwaukee en un canje en enero, tiene la peor efectividad de su carrera: 4,66.

Devin Williams, quien desperdició un salvamento por segunda vez en una semana, tiene una efectividad de 4,83.

“No ha sido muy divertido. No hay muchas celebraciones en este clubhouse ahora mismo”.

Nueva York está a 12 juegos del último comodín de la Liga Nacional y comenzará la segunda mitad con 19 juegos consecutivos contra equipos que actualmente ocupan un puesto de playoffs.

“Inaceptable. Simplemente nos impulsa a seguir peleando. Al final del día, eso es lo único que podemos hacer. Vamos a intentar ser mejores. Vamos a jugar tan duro como podamos en la segunda mitad y ojalá nos pongamos en una posición mucho mejor porque ahora mismo no estamos donde queremos estar”, sentenció Lindor, quien batea para .216 con un OPS de .671 en 40 juegos.

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FUENTE: AP