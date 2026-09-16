Los Mellizos vencen 5-4 a los Yankees en la 13ra con sencillo de Victor Caratini

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Luke Keaschall (15), de los Mellizos de Minnesota, anota la carrera de la victoria con un sencillo de Victor Caratini en la 13ra entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Después de que los relevistas de los Yankees hicieron que los Mellizos batearan para dobles matanzas que terminaron la entrada en la 9na, 10ma y 12va, John Schreiber (2-4) cargó con la derrota. Abriendo la 13ra con Keaschall en segunda, el boricua Caratini, como bateador emergente, conectó un sinker con cuenta de 0-1 directo por el centro que el campocorto novato George Lombard Jr. atacó, pero la pelota se le escurrió por debajo del guante.

Los Yankees (88-64), que llegaron al juego con un déficit de 3 1/2 juegos detrás del líder del Este de la Liga Americana, Tampa Bay, sacaron al toletero estelar Aaron Judge para poner a un emergente en la sexta debido a una rigidez en la parte baja de la pierna derecha.

Tommy Nance (3-3) lanzó una 13ra perfecta por los Mellizos (71-81), que evitaron una barrida de tres juegos e igualaron la serie de la temporada, de seis partidos, con su viejo némesis. Los Yankees tienen marca de 130-49 contra Minnesota en las últimas 25 temporadas, incluido 16-2 en la postemporada.

Los bateadores de los Yankees se poncharon 17 veces, igualando su máximo de la temporada, incluidas cinco de Spencer Jones, y dejaron a 13 hombres en base, su mayor cifra de la campaña.

El abridor de los Yankees, Carlos Rodón, permitió dos carreras en seis entradas, incluido el jonrón de Ryan Kreidler en la quinta. Fue relevado por Clarke Schmidt, quien hizo su primera aparición en 14 meses tras una cirugía de codo. ___

FUENTE: AP