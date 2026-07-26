Los Medias Rojas en racha vencen por 6-1 a los Azulejos

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Jarren Duran, de los Medias Rojas de Boston, corre hacia la primera base tras conectar un sencillo de dos carreras en la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el domingo 26 de julio de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne) AP

Ceddanne Rafaela añadió un sencillo impulsor para los Medias Rojas, que cerraron una estadía de 10 juegos en casa con marca de 8-2, incluida una victoria el miércoles que igualó una racha récord del club de 15 triunfos consecutivos de 1946, antes de que se cortara en el segundo juego de una doble cartelera dividida.

Los Azulejos, en declive, no pudieron aprovechar el dominante juego completo de una sola carrera y un hit de Dylan Cease del sábado y han perdido siete de 10 desde la pausa del Juego de Estrellas.

Tras salir de la lista de lesionados luego de perderse tres semanas por una distensión en la ingle izquierda, el venezolano Ranger Suárez lanzó cuatro entradas sin permitir carreras, ponchó a seis y permitió cuatro hits.

Greg Weissert (3-2) trabajó una entrada en blanco y se acreditó la victoria.

El abridor de los Azulejos, Kevin Gausman (4-10), permitió tres carreras en seis entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP