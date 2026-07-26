americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Medias Rojas en racha vencen por 6-1 a los Azulejos

BOSTON (AP) — El mexicano Jarren Duran impulsó dos carreras con uno de sus tres sencillos, Jahmai Jones conectó un doble de dos carreras como bateador emergente y los Medias Rojas de Boston vencieron el domingo por 6-1 a los Azulejos de Toronto.

Jarren Duran, de los Medias Rojas de Boston, corre hacia la primera base tras conectar un sencillo de dos carreras en la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el domingo 26 de julio de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne)
Jarren Duran, de los Medias Rojas de Boston, corre hacia la primera base tras conectar un sencillo de dos carreras en la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el domingo 26 de julio de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne) AP

Ceddanne Rafaela añadió un sencillo impulsor para los Medias Rojas, que cerraron una estadía de 10 juegos en casa con marca de 8-2, incluida una victoria el miércoles que igualó una racha récord del club de 15 triunfos consecutivos de 1946, antes de que se cortara en el segundo juego de una doble cartelera dividida.

Los Azulejos, en declive, no pudieron aprovechar el dominante juego completo de una sola carrera y un hit de Dylan Cease del sábado y han perdido siete de 10 desde la pausa del Juego de Estrellas.

Tras salir de la lista de lesionados luego de perderse tres semanas por una distensión en la ingle izquierda, el venezolano Ranger Suárez lanzó cuatro entradas sin permitir carreras, ponchó a seis y permitió cuatro hits.

Greg Weissert (3-2) trabajó una entrada en blanco y se acreditó la victoria.

El abridor de los Azulejos, Kevin Gausman (4-10), permitió tres carreras en seis entradas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

Díaz-Canel aparece con sombrero y guayabera en Pinar del Río mientras ya se agrava la crisis tabacalera cubana

Díaz-Canel aparece con sombrero y guayabera en Pinar del Río mientras ya se agrava la crisis tabacalera cubana

OTRO GOLPE DIRECTO AL RÉGIMEN: EEUU sanciona al ministro de Salud y a nueve estructuras económicas

OTRO GOLPE DIRECTO AL RÉGIMEN: EEUU sanciona al ministro de Salud y a nueve estructuras económicas

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter