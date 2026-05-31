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Los Medias Rojas anotan seis carreras en la 7ma y vencen 9-4 a los Guardianes

CLEVELAND (AP) — Masataka Yoshida conectó el sencillo de la ventaja durante una séptima entrada de seis carreras y los Medias Rojas de Boston remontaron para vencer 9-4 a los Guardianes de Cleveland el domingo.

Masataka Yoshida, derecha, de los Medias Rojas de Boston, observa el viaje de la pelota de su sencillo productor de carrera frente al relevista de los Guardianes de Cleveland, Codi Heuer, mientras el receptor Austin Hedges, izquierda, observa durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 31 de mayo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Phil Long)
Masataka Yoshida, derecha, de los Medias Rojas de Boston, observa el viaje de la pelota de su sencillo productor de carrera frente al relevista de los Guardianes de Cleveland, Codi Heuer, mientras el receptor Austin Hedges, izquierda, observa durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 31 de mayo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Phil Long) AP

El abridor de Cleveland, Tanner Bibee, se fue con ventaja de 4-3 tras seis entradas y estaba en posición de conseguir su primera victoria de la temporada, antes de que los Medias Rojas reaccionaran ante tres relevistas de los Guardianes.

Bibee (0-7) es el cuarto lanzador del día inaugural desde 1901 que realiza al menos 12 aperturas y no consigue una victoria antes del 1 de junio, según Sportradar.

Todos los bateadores de la alineación de Boston conectaron al menos un imparable y el equipo terminó con 12. El mexico-americano Jarren Durán abrió el juego con un cuadrangular para los Medias Rojas. Fue la décima vez que se vuela la barda esta temporada, con nueve tablazos en mayo.

David Fry conectó tres hits por Cleveland, que terminó 2-4 en su estadía en casa. Austin Hedges impulsó dos carreras.

Los Medias Rojas enviaron a 10 bateadores al plato en la séptima. Tenían las bases llenas con dos outs cuando Connor Wong recibió una base por bolas con cuenta llena ante Tim Herrin para empatar el juego 4-4.

El abridor de Boston, el venezolano Ranger Suárez, igualó su máximo de la temporada con 10 ponches, pero permitió cuatro carreras y ocho hits en cinco entradas. El boricua Jovani Morán (1-2) se llevó la victoria y Colin Holderman (3-1) cargó con la derrota.

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