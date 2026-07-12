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Los Marlins eligen al japonés Rintaro Sasaki, de Stanford, en la 8ª ronda del draft

MIAMI (AP) — Los Marlins de Miami seleccionaron al bateador japonés Rintaro Sasaki, procedente de Stanford, en la octava ronda del draft amateur el domingo.

El primera base, de 21 años, jugó dos temporadas en Stanford, con un promedio de .262, 16 jonrones y 47 carreras impulsadas como sophomore el año pasado.

Sasaki jugó de niño bajo la dirección de Toru, el padre de la superestrella japonesa Shohei Ohtani, y es el líder histórico de jonrones en el béisbol de preparatoria en Japón.

Fukuoka SoftBank, de la Nippon Professional Baseball, tiene derechos exclusivos de negociación después de usar una selección de primera ronda en Sasaki el octubre pasado, por lo que enfrenta la decisión de si permanecer en Estados Unidos o regresar a Japón para iniciar su carrera profesional.

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FUENTE: AP

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