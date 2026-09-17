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Los Marineros vencen 7-2 a los Angelinos y siguen con vida en la pelea por playoffs

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Cal Raleigh conectó dos hits e impulsó tres carreras, Josh Naylor pegó dos imparables e impulsó dos carreras, y los Marineros de Seattle mantuvieron vivas sus escasas esperanzas de playoffs con una victoria por 7-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles la noche del miércoles.

Cal Raleigh (29), de los Marineros de Seattle, batea un doblete productor de una carrera durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman)
Cal Raleigh (29), de los Marineros de Seattle, batea un doblete productor de una carrera durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

El cubano-mexicano Randy Arozarena también recibió una base por bolas, conectó un sencillo y anotó tres carreras para Seattle, que está a 5 1/2 juegos de Texas y Houston en la División Oeste de la Liga Americana y a 6 1/2 juegos de los Medias Blancas de Chicago por el tercer puesto de comodín de la Liga Americana, con nueve juegos por disputar.

La pizarra estaba 2-2 cuando el abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi (1-6), dio base por bolas a Arozarena y a Dominic Canzone con un out en la quinta entrada. Raleigh conectó un doble impulsor al jardín izquierdo para poner el 3-2, y el dominicano Julio Rodríguez recibió boleto intencional para llenar las bases.

El primera base de los Angelinos, Vaughn Grissom, se lanzó y detuvo con el guante de revés un rodado de Naylor que podía convertirse en doble matanza, pero su tiro a segunda se fue hacia el jardín izquierdo para un error; en la jugada anotaron dos carreras para darle a Seattle ventaja de 5-2.

El relevista de los Marineros, el dominicano Carlos Vargas (1-0), ponchó a Josh Lowe y a Christian Moore —a cada uno con tres lanzamientos— con las bases llenas para terminar la parte baja de la quinta, y Seattle amplió la ventaja a 7-2 con sencillos impulsores de Canzone y Raleigh en la sexta.

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FUENTE: AP

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