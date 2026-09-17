Los Marineros vencen 7-2 a los Angelinos y siguen con vida en la pelea por playoffs

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Cal Raleigh (29), de los Marineros de Seattle, batea un doblete productor de una carrera durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

El cubano-mexicano Randy Arozarena también recibió una base por bolas, conectó un sencillo y anotó tres carreras para Seattle, que está a 5 1/2 juegos de Texas y Houston en la División Oeste de la Liga Americana y a 6 1/2 juegos de los Medias Blancas de Chicago por el tercer puesto de comodín de la Liga Americana, con nueve juegos por disputar.

La pizarra estaba 2-2 cuando el abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi (1-6), dio base por bolas a Arozarena y a Dominic Canzone con un out en la quinta entrada. Raleigh conectó un doble impulsor al jardín izquierdo para poner el 3-2, y el dominicano Julio Rodríguez recibió boleto intencional para llenar las bases.

El primera base de los Angelinos, Vaughn Grissom, se lanzó y detuvo con el guante de revés un rodado de Naylor que podía convertirse en doble matanza, pero su tiro a segunda se fue hacia el jardín izquierdo para un error; en la jugada anotaron dos carreras para darle a Seattle ventaja de 5-2.

El relevista de los Marineros, el dominicano Carlos Vargas (1-0), ponchó a Josh Lowe y a Christian Moore —a cada uno con tres lanzamientos— con las bases llenas para terminar la parte baja de la quinta, y Seattle amplió la ventaja a 7-2 con sencillos impulsores de Canzone y Raleigh en la sexta.

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FUENTE: AP