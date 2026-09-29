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Los Knicks no saben si visitarán la Casa Blanca si reciben invitación

GREENBURGH, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los Knicks de Nueva York aún están decidiendo si se convertirán en los primeros campeones de la NBA en visitar la Casa Blanca bajo el presidente Donald Trump, manifestó el martes el entrenador Mike Brown.

Los jugadores de los Knicks de Nueva York celebra con el trofeo de campeón Larry OBrien tras vencer a los Spurs de San Antonio en el juego 5 de las Finales el sábado 13 de junio del 2026. (AP Foto/Darren Abate)
Los jugadores de los Knicks de Nueva York celebra con el trofeo de campeón Larry O'Brien tras vencer a los Spurs de San Antonio en el juego 5 de las Finales el sábado 13 de junio del 2026. (AP Foto/Darren Abate) AP

El presidente tradicionalmente ha invitado a los campeones reinantes, pero ese no ha sido el caso con Trump. Ningún equipo fue durante su primer mandato ni después de que fuera elegido de nuevo en 2024.

Pero Trump y el propietario de los Knicks, James Dolan, son cercanos. Se sentaron juntos cuando Trump asistió al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, y Dolan dio a entender, después de que los Knicks ganaran el campeonato, que aceptaría una invitación.

Los Knicks realizaron su primera práctica de la nueva temporada el martes y le preguntaron a Brown si ya había una determinación sobre una visita a la Casa Blanca.

“No, todavía es algo que nuestros muchachos, o la organización, está discutiendo internamente y, ya sabe, lo que decidamos hacer, lo haremos todos juntos”, expresó Brown.

Los Celtics de Boston de 1963 fueron el primer equipo que visitó la Casa Blanca, y el presidente Barack Obama, quien es aficionado al baloncesto, recibió al ganador todos los años que estuvo en el cargo.

Pero Trump ha tenido enfrentamientos con algunos jugadores de la NBA, al afirmar durante las Finales de la NBA de 2018 que no invitaría al equipo que ganara, después de que Stephen Curry, de Golden State, y LeBron James, entonces con los Cavaliers de Cleveland, dijeran que sus equipos no tenían interés en una visita.

El campeón de 2025, el Thunder de Oklahoma City, no visitó la Casa Blanca la temporada pasada, al señalar que las fechas no cuadraban.

Los equipos a menudo intentan organizar su visita cuando están en Washington para jugar contra los Wizards. Los Knicks tienen programados esos partidos el 18 de diciembre y el 16 de marzo.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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