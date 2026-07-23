Los hutíes dicen que atacaron 2 petroleros saudíes en mar Rojo, en 12ª noche de bombardeos de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, saludan mientras un equipo militar estadounidense carga un féretro de transporte con los restos de la soldado Isabella Gonzales de Carrollton, Texas, el miércoles 22 de julio de 2026, en la Base Aérea de Dover, Delaware. (AP Foto/Matt Rourke) AP

El ataque hutí en el mar Rojo amenazó con abrir un nuevo frente en una guerra que ha sacudido la economía mundial, disparando los precios del combustible y de otros productos en todo el planeta. La disputa se enquistaba en el golfo Pérsico, sin señales de avances en los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos señaló que sus ataques estaban diseñados para “degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar a marinos civiles y a buques comerciales que transitan por aguas regionales”, mientras los estadounidenses presionan para recuperar el control sobre el estrecho de Ormuz y restablecer el flujo del transporte marítimo internacional.

El presidente Donald Trump advirtió el miércoles que Estados Unidos destruiría un puente o una central eléctrica cada vez que Irán dispare contra un barco en el estrecho. Ambas partes han incrementado las amenazas contra infraestructura civil.

El derecho internacional prohíbe en su mayoría ese tipo de ataques a menos que la infraestructura esté siendo utilizada con fines militares.

“A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con un misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA”, escribió Trump en redes sociales.

Los hutíes afirmaron que alcanzaron a dos petroleros llamados Encelia y Layla en el mar Rojo, lo que provocó incendios en ambas embarcaciones. Ese sería su primer ataque reportado contra un buque desde que anunciaron un bloqueo del transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb a principios de esta semana, en represalia por el bloqueo del reino sobre Yemen y por un reciente ataque al aeropuerto internacional en Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, es un cuello de botella clave para el transporte marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Alrededor del 12% del comercio mundial, incluido un cuarto del tráfico global de contenedores, pasa por ese estrechamiento, moviéndose entre Europa y Asia a través del canal de Suez en Egipto.

Medios estatales saudíes informaron que el Encelia fue incendiado por un ataque mientras navegaba durante la noche en el mar Rojo, citando a una fuente no identificada de la Autoridad General de Transporte. La Agencia de Prensa Saudí indicó que un ataque provocó un incendio en la proa del barco, pero no hubo víctimas. No mencionó al Layla.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, UKMTO, indicó que recibió un reporte de que un petrolero fue alcanzado por “un proyectil desconocido” a 70 millas náuticas (80 millas, 130 kilómetros) al suroeste de Al Shuqaiq, Arabia Saudí, en el mar Rojo. Señaló que no se habían reportado víctimas.

Ambas partes se atrincheran en la disputa por el estrecho de Ormuz

Los continuos ataques aéreos estadounidenses se producen mientras los dos bandos se atrincheran en su disputa por el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para la energía mundial que permanece en gran medida cerrada. El cierre del estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte del petróleo y gas comercializados en el mundo, ha sacudido la economía global con efectos mucho más allá de Oriente Medio.

Irán sostiene que tiene derecho a gestionar el tráfico y potencialmente cobrar tarifas en el estrecho, que antes de la guerra estaba abierto a todos y sin peajes. Ha atacado barcos que utilizan una ruta a través del estrecho supervisada por fuerzas de Estados Unidos y concebida para quedar fuera del control de Teherán.

En respuesta a los ataques de Irán, Estados Unidos volvió a imponer un bloqueo a los puertos iraníes e inició una campaña ampliada de ataques en todo el país. Trump dio a entender el martes que las fuerzas de Estados Unidos podrían atacar pronto un sitio nuclear iraní en construcción, enterrado a gran profundidad bajo una montaña.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien ha encabezado negociaciones con Estados Unidos, pareció restar importancia a las amenazas de Trump.

“Hemos dicho repetidamente que la situación del estrecho no volverá a las condiciones previas a la guerra”, escribió en redes sociales.

Los costos de la guerra aumentan

Trump viajó a la Base Aérea de Dover el miércoles para la ceremonia de recepción de los restos de cuatro militares estadounidenses. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó el día anterior en una acalorada comparecencia en el Senado que Estados Unidos ha gastado por ahora 37.500 millones de dólares en la guerra.

En Irán, medios estatales informaron que misiles de Estados Unidos alcanzaron lugares durante la noche cerca de las ciudades de Ahvaz, Ramshir y Andimeshk, en el oeste de Irán, y que dos personas murieron en un ataque con misiles de Estados Unidos en la localidad de Shalamcheh, en la frontera con Irak.

Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos apuntando contra infraestructura energética y plantas desalinizadoras que suministran agua potable en países vecinos del golfo, lugares áridos y con escasez de agua.

Funcionarios militares en Kuwait señalaron en redes sociales que sus defensas antiaéreas “enfrentan ataques de drones hostiles, tras la pecaminosa agresión iraní”.

El ministro iraní de Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que Teherán adoptaría una doctrina de defensa de “ojo por ojo”.

“Cualquier agresión contra Irán, incluida nuestra infraestructura, obligará a una respuesta poderosa y decisiva”, publicó el miércoles en X.

Los esfuerzos diplomáticos no muestran señales de avance

El ministro iraní del Interior, Eskandar Momeni, sostuvo reuniones en días recientes en Pakistán, un mediador clave en el conflicto, en un intento de reactivar la diplomacia. Pero no estaba claro qué nuevo acuerdo podría alcanzarse para poner fin a la guerra, que últimamente se ha convertido en una batalla por el control del estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeinivand, dijo que “la diplomacia no está cancelada” y que aún se estaban intercambiando mensajes, sin dar más detalles, según IRNA.

Un diplomático árabe afirmó que los estados del golfo son cada vez más pesimistas sobre la posibilidad de encontrar una salida a la escalada de hostilidades y están particularmente preocupados por la última ronda de amenazas.

El diplomático indicó que los países de la región, además de Pakistán y Turquía, siguen presionando para una desescalada, pero que las posibilidades de mejora por ahora parecen escasas. El diplomático habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación.

En una cumbre regional en Filipinas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos sigue abierto a negociaciones con Irán, “pero ahora mismo no parecen tomarse eso en serio”, por lo que el enfoque está en proteger el transporte marítimo.

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Los periodistas de Associated Press Bassem Mroue en Beirut; Michelle L. Price y Jim Gomez en Manila, Filipinas; Christopher Weber en Los Ángeles; y Fatma Khaled en El Cairo contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP