americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Hawks ganan 112-102 a los Celtics para su 13ra. victoria seguida en casa

ATLANTA (AP) — Onyeka Okongwu y Jalen Johnson anotaron 20 puntos cada uno y, tres días después de perder ante los Celtics como visitantes, los Hawks respondieron con una victoria de 112-102 sobre Boston la noche del lunes. Fue la 13ra. victoria consecutiva de Atlanta en casa.

Onyeka Okongwu (17), de los Hawks de Atlanta, encesta frente a Luka Garza (52), de los Celtics de Boston, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 30 de marzo de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
Onyeka Okongwu (17), de los Hawks de Atlanta, encesta frente a Luka Garza (52), de los Celtics de Boston, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 30 de marzo de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Okongwu (20 unidades, 10 rebotes) y Johnson lograron dobles-dobles. Fue el 45to. de la temporada para Johnson (20 tantos, 12 rebotes).

Una primera mitad muy disputada, con 10 empates y nueve cambios de liderazgo, terminó 54-54 después de que Nickeil Alexander-Walker encestara un triple de 27 pies para cerrar la primera mitad. Atlanta llevó ese impulso al tercer cuarto, en el que superó a los Celtics 36-22 para tomar una ventaja de 14 al inicio del cuarto periodo.

Los Celtics recortaron una desventaja de 21 puntos en el cuarto periodo y se acercaron a ocho en los últimos dos minutos. Johnson y Alexander-Walker ayudaron a sentenciar el partido con cuatro tiros libres anotados en el último minuto.

La alineación de Boston lució distinta esta vez, con Jaylen Brown de regreso tras ausentarse dos partidos y Jayson Tatum en el banquillo por manejo de una lesión. Tatum anotó 26 puntos en el duelo del viernes entre ambos equipos.

Brown lideró al equipo con 29 tantos y 10 rebotes. Luka Garza aportó 20 unidades y nueve rebotes.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Destacados del día

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

Una gasolinera en Alameda, California, el 23 de marzo del 2026. (AP foto/Terry Chea)

El alza de la gasolina golpea doble a los choferes de UBER

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas, el 15 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Havana)

España cierra espacio aéreo a aviones de EEUU implicados en la guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter