Los Hawks ganan 112-102 a los Celtics para su 13ra. victoria seguida en casa

Compartir en:









Onyeka Okongwu (17), de los Hawks de Atlanta, encesta frente a Luka Garza (52), de los Celtics de Boston, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 30 de marzo de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Okongwu (20 unidades, 10 rebotes) y Johnson lograron dobles-dobles. Fue el 45to. de la temporada para Johnson (20 tantos, 12 rebotes).

Una primera mitad muy disputada, con 10 empates y nueve cambios de liderazgo, terminó 54-54 después de que Nickeil Alexander-Walker encestara un triple de 27 pies para cerrar la primera mitad. Atlanta llevó ese impulso al tercer cuarto, en el que superó a los Celtics 36-22 para tomar una ventaja de 14 al inicio del cuarto periodo.

Los Celtics recortaron una desventaja de 21 puntos en el cuarto periodo y se acercaron a ocho en los últimos dos minutos. Johnson y Alexander-Walker ayudaron a sentenciar el partido con cuatro tiros libres anotados en el último minuto.

La alineación de Boston lució distinta esta vez, con Jaylen Brown de regreso tras ausentarse dos partidos y Jayson Tatum en el banquillo por manejo de una lesión. Tatum anotó 26 puntos en el duelo del viernes entre ambos equipos.

Brown lideró al equipo con 29 tantos y 10 rebotes. Luka Garza aportó 20 unidades y nueve rebotes.

FUENTE: AP