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Los Guardianes aseguran otro pase a playoffs y vencen 1-0 a Medias Rojas con jonrón de Martínez

BOSTON (AP) — El dominicano Angel Martínez conectó un jonrón y Joey Cantillo lanzó cinco entradas de relevo largo la noche del jueves permitiendo un solo hit, mientras los Guardianes de Cleveland aseguraron un puesto en los playoffs por tercer año consecutivo con una victoria de 1-0 sobre los Medias Rojas de Boston.

El lanzador Joey Cantillo, de los Guardianes de Cleveland, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el 24 de septiembre de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa)
El lanzador Joey Cantillo, de los Guardianes de Cleveland, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el 24 de septiembre de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa) AP

Cleveland tiene garantizado al menos un comodín de la Liga Americana y mantiene una ventaja de un juego sobre los Medias Blancas en la Central de la Liga Americana. Es probable que el ganador de la división obtenga el segundo puesto de preclasificación y un pase directo a la Serie Divisional.

Chicago tiene el desempate por enfrentamientos directos.

El abridor panameño de Cleveland, Daniel Espino, lanzó una entrada antes de ceder el turno a Cantillo (11-9), quien permitió un hit y ponchó a cuatro. Ahora ha lanzado 15 entradas consecutivas sin permitir carreras desde que fue sacado de la rotación.

Martínez conectó su 18º jonrón de la temporada en la segunda entrada. El cerrador All-Star Cade Smith ponchó a los tres bateadores en la novena para lograr su 41º salvamento, el máximo de las Grandes Ligas.

El abridor venezolano de los Medias Rojas, Ranger Suárez (8-5), permitió una carrera en cinco entradas y ponchó a cinco.

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