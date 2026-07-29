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Los Gigantes apalean 16-3 a los Cerveceros con 17 hits y los primeros jonrones de Susac

SAN FRANCISCO (AP) — Luis Arráez conectó cuatro de los 17 hits de San Francisco, Daniel Susac pegó sus primeros dos jonrones en las Grandes Ligas y los Gigantes aplastaron 16-3 a los Cerveceros el miércoles.

Luis Arráez, de los Gigangtes de San Francisco, batea un sencillo productor de carrera durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el miércoles 29 de julio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
Luis Arráez, de los Gigangtes de San Francisco, batea un sencillo productor de carrera durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el miércoles 29 de julio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

El venezolano Arraez bateó cuatro sencillos en cinco turnos, elevando su promedio de bateo a .331, el mejor de las mayores. El campeón de bateo en tres ocasiones impulsó dos carreras.

Logan Webb (6-7) permitió dos carreras y cinco imparables en seis entradas. Tiene marca de 6-0 en nueve aperturas de por vida contra los Cerveceros, con una efectividad de 1.92.

Susac abrió la pizarra en la segunda entrada con un jonrón de tres carreras ante Thomas Pannone (0-1). Milwaukee seleccionó a Pannone desde Triple-A Nashville para que abriera el juego.

Los Gigantes marcaron distancia en el partido, que había estado 3-2, con una sexta entrada de siete carreras ante los relevistas Chad Patrick y Aaron Ashby.

Christian Koss y Arráez conectaron cada uno un sencillo impulsor en el ataque. El boricua Heliot Ramos aportó un sencillo de dos carreras y Jung Hoo Lee añadió un doble de dos carreras hacia la esquina del jardín derecho. Ramos terminó con cuatro hits.

Andrew Vaughn, de Milwaukee, normalmente un infielder de las esquinas, lanzó la octava entrada. Susac recibió a Vaughn con un batazo por encima de la barda del jardín izquierdo.

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