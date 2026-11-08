Los fuegos artificiales de Diwali agravan la crisis de contaminación del aire en Nueva Delhi

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Gente camina a través del denso smog después de una noche en la que se encendieron fuegos artificiales por las celebraciones de Diwali en Nueva Delhi, el lunes 9 de noviembre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

Pese a las restricciones sobre los fuegos artificiales, los residentes de Nueva Delhi celebraron el festival hindú de las luces con petardos la noche del domingo, liberando humo y partículas finas en la atmósfera. El Índice de Calidad del Aire superó el nivel de 350 en varias zonas de la capital la mañana del lunes, alcanzando la categoría de severa y planteando riesgos importantes para la salud.

Las estaciones de monitoreo en toda la ciudad registraron niveles igualmente alarmantes, mientras la visibilidad se deterioraba a medida que una bruma gris cubría calles y edificios de gran altura.

La Corte Suprema de India había intentado limitar la contaminación por Diwali en octubre al restringir los petardos convencionales y permitir únicamente “petardos ecológicos” aprobados, bajo condiciones específicas, durante franjas de tres horas el sábado y el domingo. Los nuevo petardos producen menos emisiones, pero no están libres de contaminación. Aun así liberan partículas y otros contaminantes, sumándose al aire ya peligroso de la ciudad.

Nueva Delhi y su región metropolitana, donde viven más de 30 millones de personas, suelen figurar entre las zonas más contaminadas del mundo durante el invierno. La contaminación empeora porque los fuegos artificiales de Diwali coinciden con el descenso de las temperaturas y con el humo de las quemas de residuos de cultivos en los estados vecinos de Punjab y Haryana.

Tras cosechar el arroz, los agricultores suelen quemar los tallos sobrantes para despejar sus campos de cara a la siguiente temporada de siembra. El humo se desplaza hacia Nueva Delhi, sumándose a la contaminación procedente de los vehículos, las industrias, el polvo de las obras y otras fuentes locales.

El problema se vuelve especialmente agudo a finales de octubre y en noviembre, cuando las temperaturas más bajas, la escasa velocidad del viento y las condiciones atmosféricas estancadas impiden que los contaminantes se dispersen. El resultado es una densa neblina que puede permanecer sobre la capital y las zonas aledañas durante días.

Las autoridades de Nueva Delhi han aplicado un conjunto de medidas para frenar la contaminación, que incluyen límites a la actividad de la construcción y restricciones al uso de generadores diésel, mientras los tribunales han buscado imponer restricciones a los petardos. Pero las medidas no han evitado el regreso de una contaminación severa cada año. Los ambientalistas sostienen que se necesitan soluciones a largo plazo, como energía más limpia y controles más estrictos sobre las emisiones de los vehículos, para evitar la crisis anual. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP