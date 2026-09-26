Los estadounidenses recortan ligeramente la ventaja de los Internacionales en la Presidents Cup

El golfista surcoreano Tom Kim reacciona tras su tiro en el green del hoyo 12 contra el equipo de Estados Unidos durante un partido de la tercera ronda de four-ball en el torneo de la Presidents Cup en el Medinah Country Club, el 26 de septiembre de 2026, en Medinah, Illinois. (Foto AP/Matt Slocum) AP

Los estadounidenses ganaron por poco la sesión, reduciendo la ventaja del equipo Internacional a 8 1/2-5 1/2 de cara a los partidos de foursomes de la tarde.

El equipo Internacional comenzó la doble sesión decisiva con su mayor ventaja (7-3) desde 1998, la única vez que han ganado desde que la Presidents Cup comenzó en 1994.

La mañana podría haber sido mejor para los estadounidenses. Tenían ventaja en los cuatro partidos, solo para ver cómo la situación se daba vuelta cuando el equipo Internacional pasó a liderar en dos y a empatar otro.

Tom Kim y Si Woo Kim mejoraron a 3-0 en la semana con una remontada —silenciando al público— desde dos abajo hasta una victoria por 2 y 1 sobre Collin Morikawa y Wyndham Clark. Min Woo Lee y Sungjae Im ganaron hoyos consecutivos al final para rescatar un empate contra Justin Thomas y Jackson Koivun.

En el partido de cierre, el equipo Internacional tomó una ventaja de 1 arriba sobre Scheffler y Burns con cuatro hoyos por jugar. Buscaban dividir la sesión, quizá incluso ganarla.

Pero entonces Scheffler embocó un putt de birdie de 20 pies en el hoyo 15 para igualar el partido. Burns respondió con un hierro 7 por encima del agua hacia una bandera al frente; la bola rodó y quedó a 4 pies para birdie, con lo que tomaron la delantera. Burns sentenció el partido con un tiro de aproximación a 4 pies en el 17 para birdie.

“Solo estaba esperando que entrara un putt... y ese fue importante ahí porque Ryo estaba básicamente en la misma línea que yo. Así que fue bueno embocar ese y meterles presión. Y luego Sam... pegó hierros bastante buenos en los últimos un par de hoyos”, comentó Scheffler.

Eso les dio a los estadounidenses dos victorias y un empate en los cuatro partidos.

Incluso el único partido que los estadounidenses dominaron —Chris Gotterup y Cameron Young estaban 4 arriba tras cuatro hoyos cuando Young dejó la salida en el green del par 4 del hoyo 4 e hizo un águila de 30 pies— se apretó en los últimos nueve hoyos cuando la dupla canadiense de Nick Taylor y Corey Conners se puso a 2 abajo.

Gotterup tomó el control a partir de ahí. Metió un putt de 50 pies en el 14, solo para que Taylor lo igualara desde 50 pies. Gotterup ganó el 15 con un putt de birdie de 35 pies, y cerró el partido en el 17 con un putt de birdie de 35 pies desde apenas fuera del green.

“Sigo sosteniendo mi putter, que es prácticamente lo que hice en los últimos nueve hoyos viendo a mi compañero embocar todo”, señaló Young en su entrevista televisiva después del partido.

Para los foursomes de la tarde, el capitán de Estados Unidos, Brandt Snedeker, decidió dejar fuera a Scheffler, el jugador número 1 del mundo. El capitán del equipo Internacional, Geoff Ogilvy, mantuvo fuera a Nico Echavarria y Christiaan Bezuidenhout en ambas sesiones del sábado.

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FUENTE: AP