Los Eagles depositan su confianza en Jalen Carter y esperan que el riesgo valga la pena

El quarterback Jalen Hurts de los Eagles de Filadelfia previo a un entrenamiento de pretemporada, el miércoles 29 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

Hurts evitó gastarlo en un refrigerio de una máquina expendedora y fue directo hacia el jugador de los Eagles de Filadelfia que quizá nunca necesite el más pequeño de los préstamos.

“Tomé ese billete de 5 dólares, fui y se lo di a Jalen Carter , y se lo estampé en el pecho. Y le dije: ‘Déjame poner cinco encima de eso’”, relató Hurts.

Carter se quedó con el dinero. Los más ricos entre los ricos siempre pueden usar billetes pequeños, incluso cuando Carter, de 25 años, firmó el contrato más lucrativo para un tackle defensivo en la historia de la NFL.

Los Eagles firmaron a Carter esta semana con una extensión de cuatro años que incluyó 106 millones de dólares garantizados hasta la temporada de 2031.

“Dije que si lo hubiera firmado, probablemente valdría 500 dólares”, comentó Carter. “Lo tengo guardado. Está en la casa, eso sí. Literalmente lo tuve todo el día. Se me cayó de los bolsillos con compañeros dándomelo. Pero fue un momento gracioso”.

Carter fue seleccionado noveno en el draft de 2023 y ha sido imparable para una defensa que impulsó a los Eagles a un campeonato del Super Bowl hace dos temporadas. Tuvo tres capturas, 12 golpes al quarterback y 33 tacleadas la temporada pasada para los campeones del Este de la NFC, y se ha combinado con Jordan Davis (fueron compañeros en la Universidad de Georgia), quien firmó en marzo una extensión de contrato por tres años con 65 millones de dólares garantizados para formar un frente defensivo formidable.

“Sentíamos que esa era una de las fortalezas de nuestro equipo y queríamos que siguiera siendo una de las fortalezas de nuestro equipo hacia adelante”, señaló el gerente general de los Eagles, Howie Roseman. “La posición de tackle defensivo en la liga, en el fútbol americano universitario, es una posición deficitaria. Es difícil encontrar a tipos así y sentimos que era una prioridad”.

Roseman y los Eagles creen que su confianza en Carter fue recompensada y que se ha afianzado como un jugador de alto valor en el campo. Deben esperar que siga siendo noticia solo por su juego.

La biografía de la carrera de Carter siempre incluirá su participación en Georgia en un choque que mató a un compañero de equipo, el lineman ofensivo Devin Willock, y a una integrante del personal de reclutamiento de Georgia, Chandler LeCroy.

A Carter se le impuso un año de libertad condicional y una multa de 1.000 dólares después de declararse sin impugnar cargos menores por conducción temeraria y carreras relacionados con el accidente.

En el campo, Carter arruinó la ceremonia de la noche inaugural de los Eagles por su victoria en el Super Bowl cuando escupió al quarterback de los Cowboys, Dak Prescott. Carter fue multado con el equivalente a su cheque del partido de la Semana 1 porque la NFL consideró el castigo como una suspensión de un juego con el tiempo ya cumplido. El dos veces Pro Bowler fue sancionado por conducta antideportiva antes del primer saque desde la línea de golpeo.

Fue castigado tres veces en 2024 por rudeza innecesaria y fue enviado a la banca para iniciar un partido como medida disciplinaria del entrenador Nick Sirianni. Carter también fue multado esa temporada con 17.445 dólares por un golpe con la mano abierta a la cabeza de Tyler Biadasz, centro de los Washington Commanders, en el juego de campeonato de la NFC.

Ahora tiene el dinero para cubrir cualquier daño adicional, si fuera necesario.

Solo los atletas profesionales y los artistas suelen recibir ese tipo de margen para equivocarse y aun así ganar cantidades enormes de dinero.

“Como cualquiera, cuando tienes 25 años, todavía estás creciendo como persona y como jugador”, expresó Roseman.

Carter ha aprovechado al máximo sus oportunidades extra en lo profesional y será el ancla de la línea del coordinador defensivo Vic Fangio, que apunta a estar entre las mejores de la NFL.

Se ha apoyado en su “hermano mayor” Davis, desde que fueron compañeros y campeones nacionales en 2021 en Georgia.

Los Eagles subieron dos puestos para seleccionar a Davis en el draft de 2022 —la misma noche en que hicieron un canje con Tennessee por el receptor abierto A.J. Brown— y lo vieron convertirse en una pieza integral de la línea defensiva de Philadelphia. Especialista en frenar la carrera por el interior, Davis logró un récord personal de 4 1/2 capturas la temporada pasada, con nueve tacleadas para pérdida y seis golpes al quarterback.

Buenas noticias para otros jugadores clave de los Eagles

Egoístamente, los aficionados de los Eagles quieren mantener unido el núcleo campeón.

Los Eagles también, y todos podrían ver cumplido su deseo bajo uno de los mandamientos centrales de Roseman para construir un roster: reclutar, desarrollar, firmar extensiones.

Con Carter y Davis asegurados con acuerdos lucrativos, los Eagles podrían enfrentar una situación similar la próxima temporada baja con Quinyon Mitchell, Cooper DeJean y Jalyx Hunt, todos en cola para contratos a largo plazo.

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FUENTE: AP