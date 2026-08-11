Los Dodgers remontan y vencen 6-5 a los Reales con la carrera decisiva de Ohtani en la séptima

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Shohei Ohtani (17), bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, batea un sencillo durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el lunes 10 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Skubal permitió cuatro hits y ponchó a seis en la segunda apertura del ganador consecutivo del premio Cy Young con su nuevo equipo desde que llegó procedente de Detroit en el mayor canje de la fecha límite en las Grandes Ligas. Jac Caglianone conectó un jonrón e impulsó las tres carreras ante el nuevo y muy elogiado zurdo de los Dodgers, quien se fue perdiendo 3-2.

Max Muncy pegó un doble de tres carreras en la sexta en su noche de bobblehead con los Dodgers, pero Kyle Isbel respondió con un jonrón de dos carreras para empatar en la séptima por Kansas City.

Ohtani luego conectó un sencillo y se robó su primera base desde el 16 de mayo antes de anotar con el sencillo de Freddie Freeman, lo que puso a Los Ángeles al frente de manera definitiva en este inicio de estadía en casa, de ida y vuelta.

Ohtani también conectó temprano un doble impulsor para los Dodgers, que tienen marca de 8-12 desde el 19 de julio.

El caro cerrador de los Dodgers, el boricua Edwin Díaz, lanzó una novena entrada perfecta para su sexto salvamento, recuperándose tras desperdiciar oportunidades en juegos consecutivos en Arizona el fin de semana pasado.

Skubal permitió dos sencillos suaves y una carrera a los primeros tres bateadores de Kansas City, después de una cálida bienvenida previa al juego por parte del público en Chavez Ravine, con Bobby Witt Jr. robándose la segunda y anotando con un rodado débil de Caglianone.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP