Los Dodgers explotan tras la salida de Paul Skenes en paliza 12-3 a Piratas

Skenes, el vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, permitió dos carreras y ponchó a siete en seis entradas. Retiró a la estrella de Los Ángeles Shohei Ohtani en las tres ocasiones en que enfrentó al cuatro veces MVP, al hacer que Ohtani bateara dos rodados y al poncharlo una vez, en su mejor apertura en casi un mes.
Cuando Skenes se fue, los Dodgers se lanzaron al ataque.
Will Klein (2-2) se acreditó la victoria en relevo del abridor Eric Laurer, quien permitió dos carreras en 5 2/3 entradas.
Bryan Reynolds y Ryan O'Hearn conectaron jonrones consecutivos en la primera para darle a Pittsburgh algo de impulso temprano. Pittsburgh consiguió apenas tres hits el resto del camino para sufrir su cuarta derrota seguida y retroceder a apenas un juego por encima de .500, con marca de 34-33.
Skenes ahora tiene marca de 0-3 con efectividad de 4,50 en sus últimas cinco aperturas.
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FUENTE: AP