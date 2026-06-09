Los Dodgers explotan tras la salida de Paul Skenes en paliza 12-3 a Piratas

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Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra en la segunda base tras impulsar una carrera con un doblete ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Wilber Dotel, durante la séptima entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el martes 9 de junio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Skenes, el vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, permitió dos carreras y ponchó a siete en seis entradas. Retiró a la estrella de Los Ángeles Shohei Ohtani en las tres ocasiones en que enfrentó al cuatro veces MVP, al hacer que Ohtani bateara dos rodados y al poncharlo una vez, en su mejor apertura en casi un mes.

Cuando Skenes se fue, los Dodgers se lanzaron al ataque.

Will Klein (2-2) se acreditó la victoria en relevo del abridor Eric Laurer, quien permitió dos carreras en 5 2/3 entradas.

Bryan Reynolds y Ryan O'Hearn conectaron jonrones consecutivos en la primera para darle a Pittsburgh algo de impulso temprano. Pittsburgh consiguió apenas tres hits el resto del camino para sufrir su cuarta derrota seguida y retroceder a apenas un juego por encima de .500, con marca de 34-33.

Skenes ahora tiene marca de 0-3 con efectividad de 4,50 en sus últimas cinco aperturas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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