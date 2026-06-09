americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Dodgers explotan tras la salida de Paul Skenes en paliza 12-3 a Piratas

PITTSBURGH (AP) — El cubano Andy Pages conectó un jonrón de dos carreras y añadió un elevado de sacrificio durante un estallido en la séptima entrada contra el bullpen de Pittsburgh, mientras los Dodgers se despegaron rápidamente una vez que el as de los Piratas, Paul Skenes, salió del juego la noche del martes en una victoria 12-3.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra en la segunda base tras impulsar una carrera con un doblete ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Wilber Dotel, durante la séptima entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el martes 9 de junio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra en la segunda base tras impulsar una carrera con un doblete ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Wilber Dotel, durante la séptima entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el martes 9 de junio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Skenes, el vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, permitió dos carreras y ponchó a siete en seis entradas. Retiró a la estrella de Los Ángeles Shohei Ohtani en las tres ocasiones en que enfrentó al cuatro veces MVP, al hacer que Ohtani bateara dos rodados y al poncharlo una vez, en su mejor apertura en casi un mes.

Cuando Skenes se fue, los Dodgers se lanzaron al ataque.

Will Klein (2-2) se acreditó la victoria en relevo del abridor Eric Laurer, quien permitió dos carreras en 5 2/3 entradas.

Bryan Reynolds y Ryan O'Hearn conectaron jonrones consecutivos en la primera para darle a Pittsburgh algo de impulso temprano. Pittsburgh consiguió apenas tres hits el resto del camino para sufrir su cuarta derrota seguida y retroceder a apenas un juego por encima de .500, con marca de 34-33.

Skenes ahora tiene marca de 0-3 con efectividad de 4,50 en sus últimas cinco aperturas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Secretario de Defensa de EEUU visitará la Base Naval de Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

Secretario de Defensa de EEUU visitará la Base Naval de Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

Departamento de Justicia busca quitarle la ciudadania a dos cubanas tras FRAUDE Médico por 36 millones de dólares

Departamento de Justicia busca quitarle la ciudadania a dos cubanas tras FRAUDE Médico por 36 millones de dólares

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Feminicidio en Santiago de Cuba: joven de 23 años fue asesinada presuntamente por su pareja recién llegada de EEUU

Feminicidio en Santiago de Cuba: joven de 23 años fue asesinada presuntamente por su pareja recién llegada de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter