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Los Diamondbacks aplastan 11-4 a San Diego y siguen vivos por el último comodín

SAN DIEGO (AP) — Nolan Arenado conectó uno de los tres jonrones de Arizona y el dominicano Geraldo Perdomo impulsó cuatro carreras para los Diamondbacks, que vencieron 11-4 a San Diego la noche del viernes para seguir con vida en la pelea por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Nolan Arenado, izquierda, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Geraldo Perdomo (2) después de bataer un cuadrangular de dos carrers en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Padres de San Diego, el viernes 25 de septiembre de 2026, en San Diego. (AP Foto/Karl Anderson)
Nolan Arenado, izquierda, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Geraldo Perdomo (2) después de bataer un cuadrangular de dos carrers en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Padres de San Diego, el viernes 25 de septiembre de 2026, en San Diego. (AP Foto/Karl Anderson) AP

Lars Nootbaar y Jordan Lawlar también pegaron jonrón en la victoria, que impidió que San Diego asegurara el cuarto puesto como cabeza de serie y la ventaja de local en la ronda de comodines la próxima semana.

Brandon Pfaadt (8-3) venció a los Padres por tercera vez esta temporada al lanzar 7 2/3 entradas. Permitió cuatro carreras y nueve hits, ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

San Diego y Chicago aseguraron boletos de comodín el jueves, dejando a Filadelfia y Arizona para disputarse el tercer puesto. Arizona está a un juego de los Filis con dos por jugar.

Los Diamondbacks y los Padres sabían que los Cachorros habían sido barridos por Boston en una doble cartelera y que Filadelfia había perdido ante Tampa Bay.

Los Padres entonces solo necesitaban vencer a los Diamondbacks para asegurar el cuarto puesto como cabeza de serie.

Pero Casey Mize (6-10) permitió los tres jonrones, lo que puso en riesgo su lugar en el roster de comodines, y los Padres fueron abucheados algunas veces durante la noche después de asegurar su tercera clasificación consecutiva a la postemporada —récord del club— con una victoria 4-2 en casa de los Dodgers de Los Ángeles.

Nootbaar mandó el primer lanzamiento de Mize al área de jonrón en la esquina del jardín derecho. Perdomo conectó un triple productor y Corbin Carroll elevó de sacrificio para poner la pizarra 3-0.

El jardinero central de los Padres, Jase Bowen, le robó a Perdomo un jonrón para terminar la octava y luego le quitó otro a Tim Tawa para cerrar la novena. ___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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