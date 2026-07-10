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Los decaídos Medias Blancas activan al novato Munetaka Murakami de la lista de lesionados de 10 días

CHICAGO (AP) — Los Medias Blancas de Chicago, que atraviesan un bajón, recibieron un impulso el viernes cuando activaron al novato bateador de poder Munetaka Murakami de la lista de lesionados de 10 días.

Murakami estaba fuera de acción desde que se distendió el isquiotibial derecho durante una victoria 4-3 sobre los Tigres de Detroit el 29 de mayo. En el momento de la lesión, el infielder japonés figuraba entre los líderes de las Grandes Ligas con 20 jonrones, 41 carreras impulsadas, 43 carreras anotadas y un OPS de .947.

Los Medias Blancas han perdido tres seguidos y seis de ocho en total de cara a una serie de fin de semana contra los Atléticos. Tuvieron marca de 17-18 mientras Murakami estuvo en la lista de lesionados.

El infielder Jacob Gonzalez fue enviado a Triple-A Charlotte. Gonzalez, de 24 años y selección de primera ronda en el draft amateur de 2023, bateó para .244 con dos jonrones y 17 carreras impulsadas en 30 juegos en su primera etapa en las Grandes Ligas.

Murakami, de 26 años, firmó un contrato de 34 millones de dólares por dos años con Chicago en diciembre. Realizó dos apariciones de rehabilitación con Charlotte, en las que se fue de 7-2 con un doble.

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FUENTE: AP

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