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Los Cowboys remontan y vencen 27-23 a los Colts con TD de Javonte Williams

INDIANÁPOLIS (AP) — Javonte Williams anotó el touchdown de la ventaja con una carrera de una yarda cuando quedaban 1:08 para completar una jornada de 101 yardas por tierra, y los Cowboys de Dallas remontaron para vencer 27-23 a los Colts de Indianápolis 27-23 el domingo.

Ceedee Lamb (88), de los Cowboys de Dallas, rompe una tacleada y se mete a la zona de anotación frente a Hunter Wohler (30), de los Colts de Indianápolis, en la primera mitad del partido de la NFL del domingo 8 de noviembre de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Ceedee Lamb (88), de los Cowboys de Dallas, rompe una tacleada y se mete a la zona de anotación frente a Hunter Wohler (30), de los Colts de Indianápolis, en la primera mitad del partido de la NFL del domingo 8 de noviembre de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Los Cowboys, diezmados por las bajas (4-5), desperdiciaron una ventaja en el cuarto periodo por segunda semana consecutiva, pero esta vez Dak Prescott los condujo en una serie de cuatro jugadas y 65 yardas que tomó apenas 29 segundos y fue ayudada por dos castigos de Indianápolis. Williams lo culminó en una jugada en la que pareció que los Colts (2-6) lo dejaron anotar, dejando tiempo en el reloj y dos tiempos fuera.

Pero Daniel Jones, quien había llevado a los Colts a rango de gol de campo en cada una de las dos series anteriores de Indy, fue interceptado por Caleb Downs con 35 segundos por jugar para sentenciar la quinta derrota consecutiva de Indianápolis.

Prescott completó 21 de 34 pases para 335 yardas con dos touchdowns y perdió un balón suelto que preparó la primera anotación de los Colts. Williams fue el caballo de batalla, con 20 acarreos después de que Tyler Goodson salió en la primera mitad por una lesión de rodilla. CeeDee Lamb terminó con 10 recepciones para 195 yardas y un touchdown, aunque perdió un balón suelto.

Spencer Shrader convirtió un gol de campo de 59 yardas para empatar el marcador cuando faltaban 5:56 y uno de 50 yardas para darle a Indy una ventaja de 23-20 con 1:37 por jugar. Pero no fue suficiente para los Colts.

Jones completó 20 de 34 para 180 yardas con un TD y la intercepción. Seth McGowan tuvo seis acarreos para 45 yardas y una anotación, y Jonathan Taylor terminó con 46 yardas en 13 acarreos y perdió un balón suelto en lo que podría ser su último partido con los Colts. Taylor y Jones han sido objeto de especulaciones de traspaso de cara a la fecha límite del martes.

Subiendo posiciones

Keenan Allen siguió escalando en la lista histórica de recepciones en la NFL, al superar al miembro del Salón de la Fama Tim Brown y colocarse en el octavo puesto. Allen atrapó tres pases en la primera mitad para igualar a Brown, y luego lo rebasó con su única recepción de la segunda mitad. Terminó con cuatro recepciones para 26 yardas, con lo que llegó a 1.095 recepciones.

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