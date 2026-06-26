Los colista Mets despiden al mánager venezolano Carlos Mendoza

El mánager de los Mets de Nueva York Carlos Mendoza (centro) desde la cueva durante el juego contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 15 de junio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Nueva York amaneció con marca de 34-47 tras una racha de seis derrotas consecutivas, a 15 juegos del líder del Este de la Liga Nacional, Atlanta, y a 9 1/2 juegos del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

El propietario de los Mets, Steve Cohen, con una de las nóminas más altas del béisbol, tenía grandes expectativas para un equipo que no conquista un título de la Serie Mundial desde 1986.