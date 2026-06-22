Los casos confirmados de ébola en el brote del Congo superan el millar, con 254 muertes

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Parientes de Vanisa Anifa, una huérfana de 6 meses que murió de ébola, asisten a su funeral en Bunia, República Democrática del Congo, el viernes 19 de junio de, 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa) AP

Un total de 100 personas se han recuperado en el brote, concentrado en la provincia de Ituri, desde que fue declarado el 15 de mayo, informó el Ministerio de Salud del Congo.

El brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene vacunas ni tratamiento, fue el peor registrado en su primer mes. Las autoridades admiten que podría haber muchos más casos que aún desconocen y que el punto máximo del brote todavía está por delante.

El rastreo de contactos sigue siendo un `problema clave para las autoridades locales, que solo han logrado una tasa de cobertura del 55%, indicó el ministerio.

Las autoridades también aún no han identificado al paciente cero del brote y todavía necesitan rastrear a más de 35.000 personas que han tenido contacto con individuos infectados hasta la semana pasada, según funcionarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP