americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los casos confirmados de ébola en Congo superan los 2.000, incluidos 754 muertos

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Los casos confirmados de ébola en República Democrática del Congo han alcanzado los 2.011, incluidos 754 fallecimientos, según datos gubernamentales difundidos durante la noche en lo que las autoridades describen como el brote de más rápido crecimiento registrado.

Un total de 753 personas permanecen en aislamiento o en hospitales, mientras que 366 se han recuperado hasta ahora, de acuerdo con datos del Ministerio congoleño de Salud.

El rastreo de contactos sigue siendo un desafío, con una cobertura de quienes estuvieron expuestos que aún se sitúa en el 67%.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

Trump promete actuar rápido si se confirman drones iraníes en Cuba: No lo vamos a permitir

Trump promete actuar rápido si se confirman drones iraníes en Cuba: "No lo vamos a permitir"

ARCHIVO - Un comprador revisa los huevos antes de comprarlos en una tienda de comestibles en Glenview, Illinois, el martes 10 de enero de 2023. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

Inflación en EEUU se desacelera más de lo esperado en junio por caída de la gasolina

Madre de Hialeah acusada de encadenar a su hija de 13 años a una cerca bajo el sol

Madre de Hialeah acusada de encadenar a su hija de 13 años a una cerca bajo el sol

Tres cubanos arrestados en operación contra trata en Tennessee; ICE revela historial migratorio

Tres cubanos arrestados en operación contra trata en Tennessee; ICE revela historial migratorio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter