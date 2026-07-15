Los casos confirmados de ébola en Congo superan los 2.000, incluidos 754 muertos

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Un total de 753 personas permanecen en aislamiento o en hospitales, mientras que 366 se han recuperado hasta ahora, de acuerdo con datos del Ministerio congoleño de Salud.

El rastreo de contactos sigue siendo un desafío, con una cobertura de quienes estuvieron expuestos que aún se sitúa en el 67%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP