Los casos confirmados de ébola en Congo superan los 2.000, incluidos 754 muertos

Un total de 753 personas permanecen en aislamiento o en hospitales, mientras que 366 se han recuperado hasta ahora, de acuerdo con datos del Ministerio congoleño de Salud.
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BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Los casos confirmados de ébola en República Democrática del Congo han alcanzado los 2.011, incluidos 754 fallecimientos, según datos gubernamentales difundidos durante la noche en lo que las autoridades describen como el brote de más rápido crecimiento registrado.
Un total de 753 personas permanecen en aislamiento o en hospitales, mientras que 366 se han recuperado hasta ahora, de acuerdo con datos del Ministerio congoleño de Salud.
El rastreo de contactos sigue siendo un desafío, con una cobertura de quienes estuvieron expuestos que aún se sitúa en el 67%.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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