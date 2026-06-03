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Los Cardenales vencen 5-3 a los Rangers con tres impulsadas de Burleson

SAN LUIS (AP) — Alec Burleson impulsó tres carreras, Andre Pallante lanzó cinco entradas y dos tercios permitiendo una carrera, y los Cardenales de San Luis derrotaron 5-3 a los Rangers de Texas la noche del miércoles.

Alec Burleson, de los Cardenales de San Luis, observa su sencillo productor durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el miércoles 3 de junio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Alec Burleson, de los Cardenales de San Luis, observa su sencillo productor durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el miércoles 3 de junio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Los Cardenales mejoraron a 26-3 cuando van ganando después de siete entradas y volvieron a .500 en casa, mientras que los Rangers vieron terminar su racha de cinco victorias consecutivas.

Pallante (6-4) permitió tres imparables y ponchó a cinco. Después de que el relevista JoJo Romero cediera un triple de dos carreras a Joc Pederson en la séptima, Ryne Stanek siguió con una entrada y dos tercios sin permitir carreras y Riley O'Brien trabajó la novena para su 15to salvamento.

Burleson conectó un sencillo impulsor de carrera con dos outs en la primera entrada. Josh Jung respondió por Texas con un sencillo productor en la tercera.

Los Cardenales abrieron su mitad de la tercera con tres imparables consecutivos, y Burleson impulsó dos con un doble al jardín derecho que puso el marcador 3-1.

Thomas Saggese impulsó una carrera en la quinta con el primer triple de su carrera, y Nelson Velázquez llevó una más al plato con un sencillo en la sexta.

MacKenzie Gore (4-5), de Texas, trabajó 4 2/3 entradas, permitió nueve hits y cuatro carreras, y ponchó a cinco.

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