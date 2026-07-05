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Los Cardenales apagan a los Cachorros 3-0 en un Wrigley Field envuelto en niebla

CHICAGO (AP) — El novato JJ Wetherholt conectó un jonrón y un doble, Kyle Leahy lanzó cinco entradas sólidas y los Cardenales de San Luis vencieron 3-0 a los Cachorros de Chicago en el brumoso Wrigley Field la noche del sábado, para su tercera victoria consecutiva.

Kyle Leahy, lanzador de los Cardenales de San Luis, trabaja en medio de la niebla contra los Cachorros de Chicago en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 4 de julio de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks)
Kyle Leahy, lanzador de los Cardenales de San Luis, trabaja en medio de la niebla contra los Cachorros de Chicago en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 4 de julio de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks) AP

El panameño Iván Herrera y Alec Burleson impulsaron una carrera cada uno para ayudar a San Luis a ganar por quinta vez en seis juegos y propinarles a los Cachorros su segunda derrota seguida, después de una racha de cinco triunfos.

Wetherholt también pegó un sencillo y recibió una base por bolas, mientras los Cardenales, terceros en la tabla, quedaron a medio juego del segundo lugar Chicago en la División Central de la Liga Nacional.

El juego se interrumpió por niebla durante 15 minutos después de la sexta entrada, con los Cardenales arriba 2-0.

El inusual duelo de sábado por la noche en el icónico parque del North Side comenzó con una hora de retraso por la lluvia; luego, la niebla empezó a arremolinarse desde la segunda entrada y se fue espesando. Los jugadores parecían tener dificultades para seguir los elevados, pero no hubo pifias.

Leahy (7-4) permitió tres sencillos, ponchó a seis y dio dos bases por bolas. Los relevistas George Soriano, Ryne Stanek, JoJo Romero y Riley O'Brien —quien lanzó la novena para su 22do salvamento— trabajaron cada uno una entrada sin permitir carreras.

El abridor de los Cachorros, Shota Imanaga (5-7), concedió dos carreras con cuatro imparables y tres bases por bolas en 4 2/3 entradas.

El jardinero central All-Star de Chicago, Pete Crow-Armstrong, se embasó cuatro veces con un hit, dos boletos y un pelotazo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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