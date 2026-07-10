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Los Cardenales acuerdan extensión de 8 años y 112,5 millones con JJ Wetherholt, dice fuente AP

Los Cardenales y JJ Wetherholt han acordado una extensión de ocho años y 112,5 millones de dólares que cubre los primeros años de agencia libre del segunda base novato, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo el viernes.

JJ Wetherholt, segunda base de los Cardenales de San Luis está en posición defensiva durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 6 de julio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
JJ Wetherholt, segunda base de los Cardenales de San Luis está en posición defensiva durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 6 de julio de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

La persona habló bajo condición de anonimato porque el club no había anunciado la extensión.

Los Cardenales eligieron a Wetherholt con la séptima selección global procedente de West Virginia hace dos años en el draft de jugadores de primer año, y él avanzó a toda velocidad por su sistema de ligas menores. El jugador de 23 años debutó en las Grandes Ligas el día inaugural y bateaba para .267 con 13 jonrones y 36 carreras impulsadas, además de nueve bases robadas, de cara al juego del viernes por la noche contra los Bravos de Atlanta.

Las métricas avanzadas también han calificado a Wetherholt como uno de los mejores segundas bases defensivos del béisbol esta temporada.

La irrupción de Wetherholt en el centro del cuadro interior de San Luis es una de las principales razones por las que el club ha sido una de las sorpresas de la primera mitad de la temporada. Los Cardenales tenían marca de 48-44 y estaban a tres juegos de un puesto de comodín de la Liga Nacional al llegar al fin de semana.

El acuerdo es una de las primeras grandes firmas para San Luis desde que se realizaron cambios significativos en la cúpula de la organización.

Chaim Bloom asumió el cargo de presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales en septiembre pasado, en sustitución del gerente general de larga trayectoria John Mozeliak. Luego, Bill DeWitt III asumió el mes pasado como director ejecutivo, aunque Bill DeWitt Jr. ha continuado como presidente del consejo y propietario principal, con participación en asuntos de béisbol y de negocios.

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