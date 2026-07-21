Los campamentos de la NFL abren con 10 nuevos entrenadores, cambios de QB y renovadas esperanzas

ARCHIVO - Foto del 9 de junio del 2026, el quarterback de los Panthers de Carolina Bryce Young pasa el balón en una sesión de práctica. (AP Foto/Nell Redmond, Archivo) AP

Todos los equipos están 0-0, así que hay esperanza en cada ciudad de que esta temporada termine con un desfile de campeonato.

Bryce Young y los Panthers de Carolina, campeones defensores de la NFC Sur, se presentan el miércoles. También lo hacen los Cardinals de Arizona, liderados por el entrenador en el entrenador en jefe novato Mike LaFleur.

Los equipos se enfrentarán en el Juego del Salón de la Fama, que da inicio a la pretemporada el 6 de agosto.

Los Seahawks de Seattle, campeones reinantes del Super Bowl, y los Patriots de Nueva Inglaterra abren sus campamentos el viernes. Se medirán en una revancha del Super Bowl que inaugura la temporada regular el 9 de septiembre.

Muchos equipos tienen muchas preguntas por responder antes de la Semana 1. Es un camino largo hasta Los Ángeles, que alberga el Super Bowl 61 el 14 de febrero. El Día de San Valentín será la fecha más tardía en la que se haya disputado el partido.

Diez equipos tienen entrenadores nuevos. Algunos tienen mariscales de campo nuevos. Unas cuantas superestrellas han cambiado de equipo.

Campamento de entrenamiento comienza

Los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco se presentan al campamento el sábado, con lo que serán seis equipos los que ya habrán llegado antes de que termine esta semana. Los rivales de la NFC Oeste jugarán el primer partido de temporada regular en Australia el 10 de septiembre. Los 26 equipos restantes deben presentarse el próximo martes.

Nuevos destinos

John Harbaugh se unió a los Giants de Nueva York después de que Baltimore lo despidiera tras 18 temporadas. Cuenta con Jaxson Dart y algunos jugadores talentosos alrededor de los cuales construir.

Kevin Stefanski, dos veces Entrenador del Año de la NFL de AP, asumió el mando en Atlanta después de seis temporadas en Cleveland. Hereda un equipo con muchos creadores de jugadas a la ofensiva, incluido el corredor All-Pro Bijan Robinson, el receptor Drake London y el ala cerrada Kyle Pitts. Debe resolver si Tua Tagovailoa o Michael Penix Jr. será el mariscal de campo.

Robert Saleh es el nuevo hombre a cargo en Tennessee. Los Titans vienen de temporadas consecutivas de 3-14, pero Saleh ya tiene a un QB franquicia en Cam Ward y trajo a Brian Daboll para desarrollarlo y dirigir la ofensiva.

Mike McCarthy y Aaron Rodgers se reencuentran en Pittsburgh. Ganaron un Super Bowl juntos en Green Bay y buscan que los Steelers consigan al menos su primera victoria de playoffs desde enero de 2017.

Hay seis entrenadores en jefe debutantes. LaFleur tiene una tarea difícil en Arizona. Klint Kubiak ayudó a Sam Darnold a ganar un Super Bowl en Seattle y espera reconstruir a los Raiders de Las Vegas. Jeff Hafley pasó de dirigir la defensa de Green Bay a encabezar a los Dolphins de Miami. Joe Brady reemplazó a Sean McDermott en Buffalo después de que los Bills siguieran quedándose cortos en los playoffs.

Todd Monken reemplazó a Stefanski en Cleveland y Jesse Minter es el nuevo entrenador de Baltimore.

Carrusel de mariscales de campo

Tagovailoa tiene la oportunidad de reactivar su carrera con Stefanski en Atlanta tras un final decepcionante en Miami. Kyler Murray dejó Arizona y se dirigió a Minnesota, donde los Vikings esperan que pueda mantenerse sano y recuperar su nivel de Pro Bowl.

Kirk Cousins es la solución temporal para los Raiders, que seleccionaron con el primer puesto global a Fernando Mendoza. Malik Willis convirtió tres aperturas sólidas en dos temporadas con los Packers en un contrato de 67,5 millones de dólares con los Dolphins, que incluye 45 millones totalmente garantizados.

Geno Smith regresó a los Jets. Justin Fields es el nuevo suplente de Patrick Mahomes en Kansas City. Kenny Pickett es el nuevo número 2 de Carolina, el veterano Andy Dalton se unió a Filadelfia para jugar detrás de Jalen Hurts y Gardner Minshew se fue a los Cardinals.

Competencia de mariscales de campo

Tagovailoa y Penix competirán en Atlanta. Se espera que Cousins sea el titular en Las Vegas, pero Mendoza podría terminar siendo el titular. Murray tiene que imponerse a JJ. McCarthy, quien fue la selección de primera ronda de los Vikings en 2024.

La batalla más interesante será por el puesto de titular de los Browns. Deshaun Watson está de vuelta tras perderse 2025 para competir con Shedeur Sanders.

Prácticas conjuntas

Más equipos optan por usar entrenamientos contra otros rivales para preparar a sus mariscales de campo y titulares clave para la temporada regular, en lugar de partidos de pretemporada.

Solo los Lions, Chiefs, Broncos y Steelers no participan en ninguna sesión conjunta.

Principales temas

¿Baker Mayfield recibirá una extensión de contrato de los Buccaneers de Tampa Bay? Mayfield está en la última temporada de un acuerdo de tres años y 100 millones de dólares. Se espera que obtenga alrededor de 55 millones por temporada y tendría sentido otro contrato de tres años.

¿Aaron Donald saldrá del retiro para unirse en a Myles Garrett, dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP, en Los Ángeles? Los Rams adquirieron al cinco veces All-Pro procedente de los Browns y reforzaron su secundaria al sumar a los esquineros Trent McDuffie y Jaylen Watson. Donald, tres veces Jugador Defensivo del Año, tiene 35 años y no juega desde que se retiró tras la temporada 2023.

Recortes de plantilla

Los equipos pueden tener un máximo de 90 jugadores durante todo el campamento de entrenamiento y en todos sus partidos de pretemporada. Las plantillas deben reducirse a 53 antes de las 6 de la tarde hora del Este el 30 de agosto.

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FUENTE: AP