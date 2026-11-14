Los Bulls superan retraso de viaje y lesiones y vencen 117-106 a los Timberwolves

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El delantero de los Bulls de Chicago, Matas Buzelis (izquierda), lanza un tiro sobre el guardia de los Timberwolves de Minnesota, LaMelo Ball (1), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA el sábado 14 de noviembre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn) AP

Buddy Hield y Tre Jones aportaron 16 puntos cada uno desde la banca para los Bulls, que pusieron fin de manera contundente a la racha de cinco triunfos seguidos de Minnesota.

El viaje de Chicago a Minneapolis el viernes se retrasó por la suspensión de vuelos a nivel nacional que afectó a muchos trayectos en todo el país. Eso significó que los Bulls no llegaron a Minnesota hasta el día del partido el sábado, después de vencer el viernes a los Hawks en Chicago.

La interrupción del viaje no pareció afectar a los Bulls, ni tampoco una plantilla limitada.

Buzelis asumió el peso anotador en su ausencia con 14 puntos en la primera mitad. Los Timberwolves fallaron sus primeros 13 tiros de 3 puntos y terminaron con 9 de 38.

Dosunmu anotó 14 de sus 24 puntos, la mayor cifra de su equipo, en ese periodo. LaMelo Ball añadió 19 puntos.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

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