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Los Bulls aplastan 132-107 a los Grizzlies; Josh Giddey logra su 4to triple-doble en cinco juegos

CHICAGO (AP) — Josh Giddey anotó 16 puntos, capturó 15 rebotes y repartió 13 asistencias para lograr su cuarto triple-doble en cinco partidos, y los Bulls de Chicago aplastaron 132-107 a Memphis el lunes por la noche para propinarles a los mermados Grizzlies su octava derrota consecutiva.

Josh Giddey, centro, de los Bulls de Chicago, se alista para encestar durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Grizzlies de Memphis, el lunes 16 de marzo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty)
Josh Giddey, centro, de los Bulls de Chicago, se alista para encestar durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Grizzlies de Memphis, el lunes 16 de marzo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Giddey es tercero en la NBA con 12 triples-dobles esta temporada, por detrás de Nikola Jokic (27), de los Nuggets de Denver, y Jalen Johnson (13), de los Hawks de Atlanta. Giddey promedia 17,9 puntos, 8,4 rebotes y 8,8 asistencias, todas marcas máximas de su carrera. El escolta, en su quinta temporada, se ha limitado a 46 partidos esta campaña debido a lesiones en el tendón de la corva y en el tobillo.

Matas Buzelis encabezó a los Bulls con 29 unidades, incluidos cinco triples. El alero de segundo año, que fue la 11ma selección del draft de 2024, ha registrado tres de las cuatro anotaciones más altas de su carrera apenas en las últimas tres semanas.

Tre Jones sumó 17 tantos y Rob Dillingham aportó 15 desde la banca para los Bulls, que iniciaron una estadía de cuatro partidos en casa con una victoria, apenas la quinta en sus últimos 23 encuentros. Los Bulls, que ocupan el 12do puesto en la Conferencia Este y están a seis partidos del último lugar del play-in, superaron a los Grizzlies 71-50 en la segunda mitad.

Cedric Coward lideró a los Grizzlies con 17 puntos al acertar 7 de 13 tiros, y Jaylen Wells y Taylor Hendricks añadieron 16 cada uno. Los Grizzlies, que han apartado al destacado Zach Edey por el resto de la temporada y no han contado con la estrella Ja Morant desde hace casi dos meses, tampoco tuvieron a los titulares Ty Jerome (contusión en el hombro) y G.G. Jackson (dolor en el pie). Memphis tiene marca de 3-15 en sus últimos 18 partidos.

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FUENTE: AP

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