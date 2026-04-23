Los Bucks ultiman acuerdo con Taylor Jenkins como su nuevo entrenador

ARCHIVO - Taylor Jenkins dirige a los Grizzlies de Memphis en un partido contra los 76ers de Filadelfia, el sábado 6 de abril de 2024, en Memphis. (AP Foto/Nikki Boertman) AP

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque no se había anunciado ninguna contratación. ESPN informó primero que los Bucks estaban por cerrar un acuerdo con Jenkins.

Jenkins dirigió a los Grizzlies de Memphis de 2019 a 2025 y registró una marca de 250-214, que incluyó tres apariciones consecutivas en los playoffs de 2021 a 2023. Encaminados a la postemporada, los Grizzlies lo despidieron cuando faltaban nueve partidos para terminar la temporada 2024-25 y luego fueron barridos por el eventual campeón Oklahoma City en la primera ronda de los playoffs de ese año.

Esto representaría un regreso a Milwaukee para Jenkins, quien fue entrenador asistente en el cuerpo técnico de Mike Budenholzer durante la temporada 2018-19. Los Bucks lograron esa campaña el mejor récord de la NBA (60-22), antes de desperdiciar una ventaja de 2-0 en las finales de la Conferencia Este ante los Raptors de Toronto, que acabaron consagrándose campeones de la liga.

Jenkins asumiría el mando de un equipo de los Bucks que viene de terminar 32-50 esta temporada, poniendo fin a una racha de nueve apariciones consecutivas en los playoffs.

Los Bucks anunciaron la salida de Rivers como entrenador el 13 de abril, un día después de que concluyera su campaña.

Rivers tuvo marca de 97-103 en dos temporadas y media con los Bucks. Posee un récord global de 1.194-866 y ocupa el sexto lugar en victorias como entrenador en la historia de la NBA.

La principal preocupación de Milwaukee en la temporada baja se concentra en el futuro del astro griego Giannis Antetokounmpo, el dos veces MVP que ha pasado toda su carrera de 13 campañas en la NBA con los Bucks.

Antetokounmpo, de 31 años, puede convertirse en agente libre después de la próxima temporada si no firma en octubre una extensión de contrato por cuatro años y 275 millones de dólares. O los Bucks podrían traspasarlo antes si no creen que vaya a firmar esa extensión.

A Antetokounmpo le preguntaron tras el final de temporada de los Bucks si firmaría una extensión.

“Es algo que tengo que sentarme a hablar con mi familia y ver qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi familia”, respondió.

Al final de la temporada, Antetokounmpo y los Bucks estaban enfrentados por el estado de salud del ala-pívot, nueve veces All-NBA. Antetokounmpo disputó 36 partidos esta campaña, la menor cantidad en su carrera.

Antetokounmpo comentó hacia el final de la temporada que quería jugar y que estaba lo suficientemente sano para hacerlo, mientras que los Bucks lo descartaban debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda y una contusión ósea. La NBA estaba investigando el asunto.

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El redactor de AP Tim Reynolds contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP