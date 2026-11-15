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Los Browns sorprenden a los Texans 27-24 con un TD de Judkins a 53 segundos del final

CLEVELAND (AP) — Quinshon Judkins se abrió paso hasta la zona de anotación desde la yarda 5 cuando quedaban 53 segundos, y los resistentes Browns de Cleveland sorprendieron 27-24 a los Texans de Houston el domingo.

Quinshon Judkins (10), corredor de los Browns de Cleveland, celebra después de anotar un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Texans de Houston, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Quinshon Judkins (10), corredor de los Browns de Cleveland, celebra después de anotar un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Texans de Houston, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Los sorprendentes Browns (6-4) pusieron fin a una racha de dos derrotas al remontar un déficit temprano de 17 puntos y propinarles a los Texans (3-6) otra desconcertante derrota.

Deshaun Watson lanzó para 312 yardas contra su exequipo, corrió para 50 yardas —incluida una carrera de touchdown de 6 yardas con zancadas altas— y encabezó su sexta serie ganadora en el cuarto periodo, al continuar una temporada en la que ha revitalizado su carrera.

Watson, quien restó importancia a su segundo duelo ante el equipo que lo traspasó hace cuatro años, completó 25 de 40 pases y superó una intercepción en el cuarto periodo para enviar a Cleveland a su semana de descanso con la mayor remontada de la franquicia en 12 años.

Con desventaja de cuatro puntos y a menos de dos minutos del final, Watson condujo a los Browns 49 yardas en apenas tres jugadas. Una falta personal de los Texans avanzó el balón 15 yardas; una recepción y carrera de 30 yardas del ala cerrada Harold Fannin Jr. colocó a los Browns en la yarda 5, y Judkins hizo el resto.

C.J. Stroud lanzó para 211 yardas con tres touchdowns y una intercepción por Houston, que no pudo sostener su impulso inicial en una tarde gris.

Nico Collins atrapó nueve pases para 94 yardas y una anotación por los Texans, que comenzaron la temporada con aspiraciones de Super Bowl, pero perdieron sus primeros cuatro partidos y ahora enfrentan un camino difícil incluso para llegar a los playoffs.

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