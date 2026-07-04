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Los Bravos desatan 5 jonrones y aplastan 14-3 a los Mets, con gran respaldo para Chris Sale

ATLANTA (AP) — Michael Harris II conectó tres hits, incluido uno de los cinco jonrones de los Bravos, mientras Atlanta le dio a Chris Sale un amplio respaldo en una paliza de 14-3 sobre los Mets de Nueva York el sábado por la noche.

Eli White, de los Bravos de Atlanta, reacciona mientras corre las bases después de batear un jonrón solitario contra los Mets de Nueva York durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 4 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Eli White, de los Bravos de Atlanta, reacciona mientras corre las bases después de batear un jonrón solitario contra los Mets de Nueva York durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 4 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Eli White, Mauricio Dubón, Mike Yastrzemski y Austin Riley también conectaron cuadrangular por Atlanta, que pegó cuatro vuelacercas ante el pitcheo de los Mets en una victoria 5-3 el viernes por la noche.

Harris impulsó dos carreras. White remolcó cuatro, Riley produjo tres y el hondureño Dubón y Yastrzemski aportaron dos cada uno.

Sale (9-6), quien fue nombrado al Juego de Estrellas por décima vez justo antes del juego, permitió tres carreras con siete imparables, incluidos dos jonrones, e igualó su mínimo de la temporada con tres ponches. El novato JR Ritchie consiguió su primer salvamento tras lanzar tres entradas sin permitir carreras para cerrar el juego.

Los Mets, últimos en la tabla, perdieron 12 de sus últimos 14 y han caído a 36-53. Ningún equipo ha llegado jamás a la postemporada estando 17 juegos por debajo de .500, según el Elias Sports Bureau.

Sale navegaba sin problemas hasta que, con dos outs en la cuarta entrada, permitió un jonrón de Tyrone Taylor que puso fin a su racha de 46 entradas sin permitir cuadrangular, la mejor de las Grandes Ligas (entre los abridores). En la quinta, permitió un vuelacercas de dos carreras a Mark Vientos y dejó que los dos siguientes bateadores se embasaran antes de ser retirado tras 98 lanzamientos.

Sean Manaea (1-4) cargó con la derrota al permitir seis carreras con seis hits en cinco entradas.

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