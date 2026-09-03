Los Bears pondrán a prueba su título de la NFC Norte; Lions, Packers y Vikings listos para repuntar

El quarterback Caleb Williams de los Bears de Chicago previo a un partido de pretemporada contra los Bengals de Cincinnati, el sábado 22 de agosto de Cincinnati. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP

Considere, sin embargo, lo cerca que estuvieron los Bears de volver a quedarse fuera de los playoffs.

Sus siete victorias —récord de la NFL— después de ir perdiendo en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario incluyeron una sorpresa ante los Vikings de Minnesota, cuyo touchdown para tomar la ventaja con 50 segundos por jugar quedó anulado por un error en la cobertura de la patada de salida que derivó en un regreso de 56 yardas y un decisivo gol de campo de los Bears cuando el tiempo expiraba.

Si todos se hubieran mantenido en sus carriles asignados en esa jugada, los Vikings probablemente habrían podido impedir que los Bears anotaran y, por lo tanto, ganar la división por criterio de desempate con marca de 10-7, pese a un bajón ofensivo durante toda la temporada y un debut accidentado del quarterback J.J. McCarthy.

Así de fina puede ser la línea entre el éxito y el fracaso en esta liga, un margen de error mínimo que sin duda pondrá a prueba a los Bears este año en su búsqueda de repetir como campeones del Norte de la NFC en esta era notablemente competitiva para la división.

Su calendario incluye a Seattle, campeón del Super Bowl, y al subcampeón Nueva Inglaterra, además de Filadelfia, campeón de la temporada 2024. Ya perdieron a un jugador importante por una lesión de larga duración: el safety recién llegado Coby Bryant estará fuera al menos hasta diciembre, si no el resto de la temporada. Sus competidores, desde los Lions de Detroit hasta los Packers de Green Bay y los Vikings, están listos para repuntar, y los cuatro equipos terminaron con récord ganador.

Sin embargo, desde Johnson hacia abajo, estos Bears se comportan con una confianza que no se verá sacudida por la sabiduría convencional de la NFL sobre lo difícil que es mejorar tras una temporada revelación, ni se dejará tentar por la idea de que ya llegaron tras ganar un partido de playoffs.

“Es un grupo completamente diferente, y volvemos al trabajo", expresó Johnson la semana pasada. "Estamos forjando nuestro nuevo camino. Es un nuevo capítulo del fútbol de los Bears en este momento”.

Bears apuestan por anotar todavía más

Johnson consiguió el puesto en Chicago por su destreza como coordinador ofensivo de Detroit, y el audaz entrenador de 40 años no decepcionó en su debut, ya que los Bears pasaron de ser últimos en la liga en yardas totales en 2024 a sextos en 2025.

Johnson comentó en una entrevista reciente con The Athletic que su objetivo es que los Bears rompan el récord histórico de puntos anotados de la NFL. Tras registrar la mayor cantidad de yardas por pase en la historia de la franquicia en 2025, Williams llega con mucho impulso a medida que sigue creciendo su dominio del ataque de Johnson y su desempeño como profesional. Cuenta con jóvenes receptores abiertos, Rome Odunze y Luther Burden, y alas cerradas, Colston Loveland y Cole Kmet, que también deben madurar junto a él.

Green Bay esperan por Parsons

Green Bay ha dominado en gran medida el Norte de la NFC desde que se formó su versión actual en 2002, pero adivine qué equipo es el que ahora lleva más tiempo desde su título divisional más reciente. Sí, los Packers han obtenido el último boleto de comodín de la NFC en cada una de las últimas tres temporadas, pero su corona más reciente del Norte de la NFC fue en 2021.

Hay mucha presión sobre el entrenador Matt LaFleur al entrar en su octavo año con marca de 3-6 en playoffs, pero el quarterback Jordan Love es un buen punto de partida con el objetivo de volver a ser un verdadero aspirante al Super Bowl. El regreso saludable de Micah Parsons también ayudaría mucho, con el cazamariscales y tres veces All-Pro previsto para volver a mitad de temporada.

Vikings estrenarán a un nuevo QB, otra vez

También hay presión sobre el entrenador de los Vikings Kevin O’Connell, para ganar, al entrar en su quinto año sin una victoria en playoffs. La hoja de ruta para volver a la postemporada pasa por un debut eficaz de Kyler Murray, quien será el cuarto quarterback titular distinto en cuatro años en abrir la temporada para Minnesota, después de McCarthy, Sam Darnold y Kirk Cousins.

El trabajo de O’Connell en 2024 para revitalizar la carrera de Darnold sugiere un enorme potencial para que Murray tenga éxito, con el receptor Justin Jefferson encabezando la lista de apoyos capaces en posiciones de habilidad.

Lions siguen cargados de figuras pese a la decepción del año pasado

El trío del quarterback Jared Goff, el corredor Jahmyr Gibbs y el receptor Amon-Ra St. Brown es difícil de superar en la NFL por talento global, lo que le da a los Lions una base sólida para el repunte que buscan tras terminar 9-8.

Jameson Williams, Sam LaPorta e Isaac TeSlaa le dan a Goff todavía más creadores de jugadas capaces. Penei Sewell sigue siendo uno de los mejores tackles ofensivos del juego. Los Lions además reciben un impulso de un calendario que los tiene enfrentando a cuatro de los cinco peores equipos de la liga de la temporada pasada.

Pronóstico de posiciones:

Lions, Vikings, Packers, Bears

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FUENTE: AP