Los Atléticos, en apuros, despiden al coach de pitcheo Scott Emerson tras 9na derrota seguida

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ARCHIVO - Scott Emerson, coach de lanzadores de los Atléticos, trota durante un partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Azulejos de Toronto, el 5 de septiembre de 2023, en Oakland, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) AP

El equipo anunció que el coach del bullpen Dan Hubbs se desempeñará como coach de lanzadores interino por el resto de la temporada.

La derrota del domingo por 9-1 ante los Medias Blancas de Chicago dejó a los Atléticos con una racha de nueve derrotas consecutivas al llegar al receso del Juego de Estrellas.

La efectividad (ERA) de 5,21 de los Atléticos es la segunda peor de las Grandes Ligas, por delante únicamente de la de Colorado, de 5,44.

Con marca de 41-55, los Atléticos son cuartos en la División Oeste de la Liga Americana.

Emerson se unió a los Atléticos en 2014 como coach del bullpen y fue ascendido a coach de pitcheo en 2017.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP