Los Angelinos, peores de MLB, despiden al coach de pitcheo Mike Maddux y a 2 asistentes

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El lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Luke Murphy (72), habla con el coach de pitcheo Mike Maddux (segundo desde la izquierda), durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 31 de julio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/William Liang) AP

El líder interino de la oficina principal, John Mozeliak, anunció varios cambios el martes en el cuerpo técnico del mánager de primer año Kurt Suzuki. Los Angelinos tienen el peor récord de las Grandes Ligas con 45-74 mientras se encaminan a su 11.ª temporada consecutiva con marca perdedora, y despidieron al gerente general Perry Minasian a finales de junio.

“Después de dedicar tiempo a conversar con Kurt sobre dónde estamos como cuerpo técnico y hacia dónde queremos ir en el futuro, consideramos que lo mejor era hacer un cambio. Con siete semanas restantes, planeamos usar este tiempo para evaluar qué pasos adicionales se necesitan para elevar todo nuestro programa de pitcheo y colocarnos en la mejor posición para tener éxito de aquí en adelante”, manifestó Mozeliak en un comunicado.

Tim Leveque fue nombrado coach interino de pitcheo de Los Ángeles, y Michael Wuertz será el coach interino del bullpen del club. Leveque está en su primera temporada como coach de pitcheo en el equipo afiliado Doble-A de los Angels, Rocket City, después de trabajar en la organización de los Cardinals durante la prolongada etapa de Mozeliak con ese club.

Maddux no completó ni una temporada con los Angels, que lo contrataron el invierno pasado. El veterano coach de pitcheo estuvo al frente de un cuerpo de lanzadores que tiene la séptima peor efectividad (ERA) de las Grandes Ligas, con 4,51.

Chiti estaba en su primera temporada como coach del bullpen tras reincorporarse a la organización de los Angels a finales de 2023. Scott también estaba en su primera temporada con los Angels después de varios años con los Colorado Rockies.

Suzuki tiene un contrato de un año en su primer trabajo como mánager en las Grandes Ligas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP