Los 76ers celebran la llegada de James con foto de coronación digna del Rey del básquetbol

LeBron James (izquierda) de los Lakers de Los Ángeles y Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia durante un juego de la NBA, el viernes 9 de diciembre de 2022, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

La camiseta azul número 23 de James cuelga en una taquilla, con una corona en el estante como guiño a su apodo del “Rey”.

Los 76ers y James anunciaron el lunes que su acuerdo por dos años, por el mínimo para un veterano y por un total de 8 millones de dólares, era oficial y que el cuatro veces MVP de la NBA era, efectivamente, un Sixer.

“No hay duda de que LeBron es uno de los mejores jugadores que han jugado este deporte y no hay palabras para medir el impacto que tendrá en esta organización”, manifestó el presidente del equipo Mike Gansey.

James, el máximo anotador en la historia de la NBA, reveló su elección en redes sociales el viernes y señaló que será su “última decisión” y que llegó después de considerar seriamente el retiro.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado de energizar a una nueva afición y comenzar este increíble viaje una última vez”, dijo James.

James publicó videos en su historia de Instagram el lunes por la mañana con el texto: “Es hora otra vez. 4:12 a. m. Vamos a ello”. Compartió videos de entrenamientos desde el gimnasio durante todo el fin de semana.

Cuatro veces campeón de la NBA, James escribió que estaba “terminado” cuando concluyó su 23ra temporada en la NBA y que esa había sido su última con los Lakers de Los Ángeles.

En cambio, dio marcha atrás y firmó con una franquicia de los Sixers que está cargada de titulares All-Star como Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, pero que no ha ganado un campeonato de la NBA desde 1983 ni siquiera ha pasado de la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este desde 2001.

James, que cumple 42 años en diciembre, parece dispuesto al desafío de convertir a los Sixers en campeones, tal como lo hizo cuando puso fin a una sequía de 56 años sin títulos para Cleveland al liderar a los Cavaliers al campeonato en 2016.

“No puedo esperar a ver a LeBron junto a Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey y nuestro talentoso plantel mientras trabajamos para entregar un campeonato a Filadelfia”, señaló El propietario del equipo, Josh Harris.

Los Sixers terminaron 45-37 la temporada pasada y fueron barridos en la segunda ronda por los Knicks de Nueva York, que a la postre fueron campeones de la NBA.

El palmarés de James no tiene comparación en la historia de la NBA. Es 22 veces All-Star, 21 veces seleccionado al All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas y miembro del equipo del 75mo aniversario de la NBA.

Además, viene de una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido. En su carrera, ha promediado 26,8 puntos, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias en más de 1.600 partidos.

James comenzó su carrera en Cleveland en 2003 y pasó siete temporadas con los Cavaliers antes de irse a Miami por cuatro temporadas —donde ganó sus dos primeros títulos de la NBA. Luego regresó a Cleveland por cuatro temporadas más, incluida esa carrera al título en 2016, y se marchó en 2018 a los Lakers, con quienes ganó un campeonato en 2020.

James es el primer jugador en la historia de la NBA en ser nombrado MVP de las Finales de la NBA con tres franquicias diferentes.

James está listo para un reencuentro con Gansey, quien fue contratado a finales de mayo después de que los Sixers despidieran a Daryl Morey.

Gansey se incorporó a los Cavaliers en 2011 y había trabajado como su gerente general desde 2022. Sus vínculos con James se forjaron por primera vez como estrellas del baloncesto de Ohio hace más de dos décadas. Gansey, en Olmsted Falls High School, fue subcampeón en 2001 del premio Mr. Basketball de Ohio, por detrás de James —quien lo ganó tres veces con St. Vincent–St. Mary High School antes de saltarse la universidad e ir directamente a la NBA.

“He tenido el placer de conocer a LeBron desde la escuela secundaria y he visto el impacto de alto nivel que ha producido en cada etapa de su trayectoria en el baloncesto", dijo Gansey. "Es un profesional consumado, el competidor definitivo y un trabajador incansable. Pero también es una persona increíble con rasgos naturales de liderazgo, un hombre de familia y alguien que posee un compromiso inquebrantable con la comunidad y con quienes lo rodean”.

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FUENTE: AP