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Los 49ers vencen 38-17 a los Raiders tras 5 recuperaciones en la segunda mitad

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Brock Purdy lanzó dos pases de anotación y corrió para otro touchdown, y los 49ers de San Francisco recuperaron cinco balones en la segunda mitad para vencer 38-17 a los Raiders de Las Vegas el domingo.

Michael Mayer (87), de los Raiders de Las Vegas, suelta el balón entre Jiayir Brown y Upton Stout (20), de los 49ers de San Francisco, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox)
Michael Mayer (87), de los Raiders de Las Vegas, suelta el balón entre Ji'ayir Brown y Upton Stout (20), de los 49ers de San Francisco, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox) AP

Los 49ers (7-1) se despegaron en el partido en el tercer cuarto gracias a una defensa oportunista, que empezó desde la primera jugada desde la línea de golpeo, cuando el novato Jaden Dugger devolvió 35 yardas para anotación un pase de Kirk Cousins.

Las Vegas (4-5) respondió en la siguiente serie con un pase de touchdown de Cousins a Brock Bowers, antes de que las pérdidas de balón se adueñaran del juego.

Los Raiders quedaron con buena posición de campo después de que Treydan Stukes interceptara a Purdy, pero Fred Warner forzó un balón suelto a Bowers.

Las Vegas detuvo a Purdy en un intento de sneak en cuarta oportunidad, pero no pudo aprovecharlo cuando Michael Mayer perdió un balón suelto justo antes de cruzar la línea de gol.

Purdy respondió con un pase de touchdown de 37 yardas a Jordan Watkins para poner el marcador 35-17.

Luego Cousins lanzó dos intercepciones en el cuarto periodo, incluida una que Renardo Green interceptó en la zona de anotación.

San Francisco consiguió cinco recuperaciones de balón en la segunda mitad por primera vez desde que lo hizo hace 20 años contra los Raiders en Candlestick Park.

Purdy terminó con 17 completos en 25 intentos para 232 yardas y tres touchdowns en total. Christian McCaffrey anotó dos touchdowns.

Cousins lanzó para 216 yardas, pero sufrió tres intercepciones.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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