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Los 2 hits y 2 carreras de Dubón ante su exequipo guían a Braves sobre Giants 3-1

SAN FRANCISCO (AP) — El hondureño Mauricio Dubón conectó dos hits y anotó dos veces contra su antiguo equipo, Ozzie Albies impulsó dos carreras y los Bravos de Atlanta vencieron 3-1 a los Gigantes de San Francisco el viernes para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Mauricio Dubón (derecha), de los Bravos de Atlanta, es felicitado por Drake Baldwin (30) tras anotar gracias a un sencillo de Ozzie Albies durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, en San Francisco, el viernes 26 de junio de 2026. (Foto AP/Jed Jacobsohn)
Mauricio Dubón (derecha), de los Bravos de Atlanta, es felicitado por Drake Baldwin (30) tras anotar gracias a un sencillo de Ozzie Albies durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, en San Francisco, el viernes 26 de junio de 2026. (Foto AP/Jed Jacobsohn) AP

Matt Olson añadió dos hits, mientras que Dominic Smith también impulsó una carrera contra su exequipo para ayudar a los Bravos a ganar apenas por segunda vez en sus últimos 10 juegos ante los Gigantes.

El dominicano Rafael Devers conectó un doble impulsor de una carrera por San Francisco. El receptor novato Drew Cavanaugh pegó un sencillo en su debut en las Grandes Ligas.

San Francisco (33-48) ha perdido cinco de siete.

Dylan Lee (4-0) retiró a cinco bateadores y el cubano Raisel Iglesias completó un noveno inning de 1-2-3 para mantenerse perfecto en 16 oportunidades de salvamento esta temporada y en 24 consecutivas desde 2025, la racha activa más larga en las mayores.

Trevor McDonald (2-6) permitió tres carreras y siete hits en 5 1/3 innings.

El abridor dominicano de los Bravos, Reynaldo López, permitió una carrera y cuatro hits en tres innings en su regreso a la rotación abridora tras dos meses en el bullpen.

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